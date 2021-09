Daniel Filmus se refirió a su nombramiento como ministro de Ciencia y Tecnología

Compartir

Linkedin Print

Reemplazará a Roberto Salvarezza, tras la crisis que se desató en el Gobierno después de la contundente derrota en las PASO.

“El más sorprendido fui yo”. Lo dijo Daniel Filmus sobre su designación como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología en lugar de Roberto Salvarezza, tras la crisis desatada en el seno del Gobierno por la derrota en las elecciones PASO.

En ese contexto, para Filmus fue muy positivo que los cruces en el Gobierno durante la última semana “se saldaron rápidamente” y resaltó que se definió al nuevo Gabinete, del que formará parte desde este lunes, como fruto del “consenso”. Hay que recordar que fue la vicepresidente Cristina Kirchner la que instó al primer mandatario Alberto Fernández a modificar la nómina de ministros.

Filmus fue uno de los siete cambios que se conocieron el último viernes y dijo: “Me pareció una oportunidad enorme para pelear por un tema que a mí me apasiona, que es la ciencia y la tecnología”.

En diálogo con Radio Rivadavia, contó que la oferta para encabezar la cartera de Ciencia y Tecnología lo tomó “por sorpresa” y elogió a su antecesor Salvarezza: “un excelente” ministro.

“Soy del mismo grupo de científicos que Roberto (por Salvarezza). Es un tipo al que admiro”, valoró Filmus y explicó que el encargo que le asignó Fernández fue promover “una ciencia más articulada a las necesidades que tiene el país”.

Filmus dijo que gen su área “está todo el mundo con las pilas cargadas para salir a trabajar mañana”. Es que este lunes se concretan formalmente las asunciones de los nuevos funcionarios. Hay que recordar que, además de Filmus, el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, este lunes asumirá como Jefe de Gabinete en lugar de Santiago Cafiero, quien reemplazará a Felipe Solá en la Cancillería.

Además, Aníbal Fernández ocupará el cargo de Sabina Frederic en el ministerio de Seguridad; Julián Domínguez sucederá a Luis Basterra en Ganadería, Agricultura y Pesca; Jaime Perzyck será el nuevo ministro de Educación en lugar de Nicolás Trotta; y Juan Ross se convertirá en el secretario de Comunicación y Prensa, tras la renuncia de Juan Pablo Biondi.

Sobre la derrota del Frente de Todos en las PASO, Filmus reconoció que no lo esperaba “de ninguna manera, y menos por esta magnitud”. Y añadió: “Yo era de los que decía que iba a ser muy peleado”.

“Al descontento que ya había con los gobiernos desde ese momento (por el 2019) se le suma una crisis económica que la pandemia impidió resolver, más lo que nos trae una vida en cuarentena”, fue la lectura del funcionario que hasta ahora se desempeñaba al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y manifestó que, desde la noche de las PASO, lo dejó “muy tranquilo el discurso del Presidente”.

“La palabra tan inmediata (de Alberto Fernández) de reconocer errores, ver en qué cosas fallamos y no enojarse con los electores”, fue para Filmus esencial.

Sobre las discusiones internas tras la derrota, consideró que “la suerte es que en una semana se recompuso” la unidad en el Frente de Todos y prueba de eso es que “los cambios fueron por consenso” en el Gabinete. “Me consta”, acotó.

Finalmente, consideró que “ahora empieza otra etapa, mirar al 2023”, y en ese marco llamó a “construir una sociedad que no solo crezca sino que distribuya mejor el beneficio del crecimiento”. Las elecciones legislativas serán el 14 de noviembre.

Compartir

Linkedin Print