De $25 mil a $130 mil, comerciante denunció aumento superior al 400% en la energía eléctrica

La indignación de usuarios del servicio eléctrico no se detiene conforme llegan las facturas con los nuevos valores que se informaron, serian del 400% en las tarifas. «De una boleta bimestral de $25.800 me vino una de $133.700 o sea más de 400% de aumento», denunció un comerciante al Grupo de Medios TVO.

«Buscaré achicar algunos gastos extras, salir menos a cenar o sea ya no hacer gastos superfluos porque también aumento la nafta. En mi caso en particular que me aumentó la luz, de una boleta bimestral de $25.800 me vino una de $133.700 o sea más de 400%. Es una aberración», agregó al respecto.

De esta manera, dicho comerciante deberá abonar por mes una factura de $66.820 cuando, si se aplicara el incremento del 400%, debería ser de $51.600. Este incremento superior al estimado ya fue señalado por otros usuarios residenciales del servicio, quienes afirmaron que han reducido su consumo.

«Particularmente yo, cuando hacía calor prendía los dos aires ahora que tenia, pero prendí uno solo y me la banque porque no puedo pagar la factura. También hable con clientes y también dicen que les aumento una aberración la factura de la luz», sostuvo.

Estos fuertes incrementos en el servicio eléctrico, considerado como servicio esencial, repercute en las ventas, señaló este hombre. De hecho, también lo hará en los índices de inflación del mes en curso, anticipan varias consultoras privadas. Debido a esto se espera una inflación próxima al 7%.

«Acá en el negocio tenés que pagar aportes a los empleados, impuestos, DGI, DGR e impuesto a las ganancias, es otra ingeniera económica la que tenemos que hacer y cada vez se hace más insostenible la situación. La gente prefiere pagar esto que salir a comprar y nosotros tenemos menos ventas. Esto es una cadena», finalizó en este sentido el comerciante.

