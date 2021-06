De Dybala a James Rodríguez, estas son las bajas sorpresivas para la Copa América

Compartir

Más allá de las fijas y las promesas, también hay ausencias muy llamativas para esta edición del evento sudamericano. Algunas por lesiones, pero otras por decisiones de los entrenadores. El caso sensible que tuvo cada Selección.

Empezó la Copa América y se renuevan las ilusiones de las 10 selecciones nacionales que sueñan con conquistar el trofeo que se dirimirá en los estadios de Brasil. Hay jerarquía, experiencia y jóvenes promesas. Ahora bien, ¿cuáles son las estrellas que no formarán parte de la edición 2021?

La sorpresa de esta competición sudamericana es que no aparecen muchos nombres interesantes y que antes eran promesas o garantías para los entrenadores. Entre los nombres, se resaltan Paulo Dybala (Argentina), Philippe Coutinho (Brasil), James Rodríguez y Radamel Falcao (Colombia), Paolo Guerrero (Perú), Paulo Díaz (Chile) y Salomón Rondón (Venezuela). A continuación, el repaso de cada futbolista.

Paulo Dybala

La joya con actualidad en la Juventus ni siquiera formó parte de la convocatoria para los primeros dos partidos de Eliminatorias, donde la Selección Argentina igualó 1 a 1 ante Chile y 2 a 2 frente a Colombia.

El cordobés disminuyó su rendimiento en la Vecchia Signora y nunca terminó de convencer en el combinado argentino. Fue probado como dupla con Lionel Messi pero nunca se encontraron como socios en la cancha. Es más, el oriundo de Instituto, dijo inconscientemente que “es difícil jugar con Messi”, algo que no terminó de caer bien ni tampoco se terminó de comprender el concepto.

Hace poco Scaloni resaltó que Dybala sigue siendo observado y que la intención es seguir mirando su evolución para ver si podrá formar parte de la lista para el Mundial de Qatar 2022. Lógicamente que antes necesita aceitarse para ganar terreno en los partidos de Eliminatorias.

Philippe Coutinho

Brasil, el gran favorito y el puntero de las Eliminatorias sudamericanas, recuperó a último momento al defensor Thiago Silva y no tendrá al volante que fue campeón de la Champions League en la temporada pasada con el Bayern Múnich.

El actual jugador del Barcelona de España se sometió a una nueva intervención quirúrgica en la rodilla izquierda en abril pasado y perdió chance alguna para ser convocado por Tite porque su vuelta a las canchas no tiene fecha aún.

A juzgar por sus condiciones, Coutinho era un futbolista importante para el entrenador brasileño, pero logró ser reemplazado y hoy el equipo no sufre desperfectos. Se podría decir, en términos generales, que no será extrañado como pilar para el once titular.

James Rodríguez

y Radamel Falcao

Las ausencias más notorias de la Copa América 2021 las tiene Colombia. El volante James Rodríguez y el delantero Radamel Falcao no fueron citados por el entrenador Reinaldo Rueda.

El primer caso fue el más estruendoso, porque demostró públicamente que tenía ganas de jugar en el equipo. Era una de las figuras, pero una lesión le terminó jugando una mala pasada. Y a pesar de recuperarse con lo justo, el DT decidió prescindir de él.

Los medios colombianos apuntan a un quiebre en relación del ex Banfield con algunos de sus compañeros de plantel.

Tras enterarse de la noticia, el enganche cafetero publicó un comunicado desacreditando esa versión y expresando sus mejores deseos para los suyos.

El otro caso llamativo es el de Falcao, el goleador que siempre fue un estandarte para el equipo. Sin embargo, su rendimiento ya no viene siendo el mismo que el de otros años. Como bonus track, otro que no está es Sebastián Villa, a raíz de un hecho extra futbolístico (la denuncia por violencia de género que tiene en su contra).

Paolo Guerrero

Perú también tendrá una baja resonante. El experimentado Paolo Guerrero no fue citado por Ricardo Gareca. El delantero de Inter de Brasil no está en plenitud física y perdió su lugar en la lista.

Guerrero, de 37 años, padeció una lesión en la rodilla que le quitó ritmo de juego en el equipo brasileño. Sus presencias ante Colombia y Ecuador no fueron satisfactorias para el cuerpo técnico que prefirió preservarlo para futuros compromisos.

Paolo es uno de los grandes goleadores históricos de la Copa América con 14 anotaciones. Está a tres Norberto “Tucho” Méndez y el brasileño Zizinho (17). Es el mismo delantero que estuvo cerca de quedar excluido por doping y que terminó siendo tema de Estado para el fútbol peruano.

Paulo Díaz

y ¿Alexis Sánchez?

Chile presentó su lista de convocados sin el defensor de River Plate Paulo Díaz quien sufrió complicaciones de salud luego de haberse contagiado de Covid-19 en mayo pasado. El ex San Lorenzo presenta una miocarditis leve y se someterá a nuevos estudios la próxima semana para continuar con la recuperación.

Con una lesión de último momento de Alexis Sánchez, el Niño Maravilla del Inter de Milán se perderá al menos la primera fase del certamen y la posibilidad de sumarse en la recta final dependerá de poder ser reemplazo por lesión o Covid. La buena noticia para el conjunto trasandino es la reincorporación del volante Arturo Vidal, que no estuvo en las Eliminatorias por dar positivo de coronavirus tras romper la burbuja sanitaria.

Salomón Rondón

Venezuela, bajo la dirección técnica del portugués José Peseiro, buscará superar el cuarto puesto logrado en la Copa América Argentina 2011, pero sin Salomón Rondón, uno de sus reconocidos goleadores

Rondón, máximo goleador histórico de La Vinotinto con un registro de 31 goles sobre 83 partidos, no se recuperó de una lesión.

El atacante del CSKA de Moscú no fue de la partida en la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Uruguay con la idea de alcanzar su mejor forma física, pero finalmente no se concretó.

