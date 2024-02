Delguy aclaró que el costo del boleto de colectivo aumentó porque ya no hay subsidios

El concejal y presidente de la Comisión de Transporte, José Delguy dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del incremento en el boleto de colectivos aprobado el viernes último en sesión extraordinaria.

Delguy comenzó diciendo: “hay que poner en contexto la situación y hablar de una actualización en las tarifas, entendemos que no es grata la noticia sobre todo pensando en que hay muchos vecinos que utilizan este medio de transporte”.

“Debemos comentar concretamente los problemas que existen hace algún tiempo referido a los colectivos y uno de esos es que antes podíamos discutir que cierto grado de inflación elevado, una mala gestión a nivel nacional en referencia al transporte, pero hoy ya no contamos con esos subsidios, nosotros les decíamos a la gente que los boletos iban a subir de precio”, añadió.

Asimismo, aclaró que desde el mes de diciembre que no se gira el dinero de subsidios, por lo que la Comuna “se vio obligada a pedir prestado de recursos para que el servicio de colectivos no se caiga”.

En relación a la reunión de la que participó el intendente de la ciudad, Jorge Jofré con el titular de la cartera de transporte de Nación días atrás, comentó que “desde la reunión el mismo Intendente me decía que le dijeron que no hay dinero para seguir solventando estos gastos”.

“Es por ello que varias localidades del interior del país decretaron la alerta en este sentido y la crisis que hay en cuanto a los colectivos a nivel nacional”, cerró.