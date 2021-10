Delguy: «Hoy los concejales no representan a los vecinos y eso es lo que nosotros queremos hacer»

Compartir

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, José Delguy quien encabeza lista de candidatos a concejales por “Valores Ciudadanos”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó las mejoras en la ciudad logradas durante la gestión del intendente Jorge Joifré y aseguró que continuarán trabajando en más avances.

“Creo que va a ser la campaña más corta que se viene viviendo en los últimos tiempos, de manera constante estuvimos trabajando en cada uno de los barrios que vamos circulando y estando con los vecinos, esa fue una de las premisas que el intendente Jofré nos dijo desde el día uno y eso nos avala un poquito”. explico.

Recordó que “todo aquello que comenzó en el 2016 con una campaña sobre una ciudad mayormente moderna, inclusiva, ordenada, limpia y con ese perfil turístico nos hemos encargado en estos años de gestión de hacerlo,cada una de las propuestas del intendente fueron basadas exclusivamente en ideas de nuestros vecinos, entendemos que Formosa si bien ha crecido mucho, sabemos los problemas de los barrios, tenemos un diagnóstico real de lo que el vecino necesita”.

“En la gestión del intendente Jofré siempre fuimos sinceros y lo vamos a seguir siendo, pero si hay algo que vamos a mantener es ser realistas, empeñar las palabras y cumplir con acciones, eso fue algo que hicimos tanto en las necesidades de los vecinos y también en demostrar una Formosa que tiene la oportunidad de ser turística en tanto al recupero de los espacios públicos”, destacó.

“Si recorren cada barrio de la ciudad y preguntan a los vecinos a qué concejal conocen como mucho van a decir que conocen a dos, ese es el fiel reflejo de que hoy los concejales no representan a los vecinos de Formosa y eso es lo que nosotros queremos hacer dentro del Concejo Deliberante a través de Valores Ciudadanos en la cual encabezo lista”, expresó.

“Conocemos el diagnóstico de la ciudad, cada barrio tiene más de tres mil cuadras de tierra, hay una necesidad de mantenimiento y para poder cumplir con toda una ciudad se necesitan recursos pero sabemos muy bien que son muy escasos y la pandemia nos vino a perjudicar a todos. Tenemos una planificación y un orden de trabajo en el municipio que cuanto más recursos tengamos, más vamos a poder hacer, pero salir a mentirle a la gente que vamos a enripiar todas las cuadras, que vamos a pavimentar toda la ciudad sería una locura. Hoy ya hemos lanzado un plan de trabajo sobre calles de unas 500 cuadras que se van a enripiar y otras 800 que se van a perfilar, ese es un trabajo que vamos a estar haciendo hasta fin de año y la intención nuestra siempre es poder brindarle un mejor acceso al vecino,pero que en estos tiempos de campaña no nos mareen con los discursos porque para hacer las cosas necesitamos recursos y no vamos a mentirle a la gente, vamos a trabajar en pos del beneficio de todos”, dejó en claro.

Para finalizar, expresó que “ojalá que los resultados de noviembre sean positivos, si hay algo que tenemos en claro es que hemos demostrado en la gestión del intendente el sendero del hacer y no estuvimos con discursos sino que hemos cumplido con casi todas las promesas de campaña que hemos realizado y creo que la gestión nos avala un compromiso hacia la gente. La gente sabe lo que hemos hecho a través de la gestión del intendente y quienes estamos en la lista hemos demostrado el compromiso social, la responsabilidad frente a un cargo ejecutivo y el aval ejecutivo nos da y nos determina que vamos a seguir trabajando para llegar a las necesidades de los vecinos y poder demostrarlas para seguir avanzando como sociedad. Vamos a acercar las propuestas y los mecanismos que tenemos para lograr una ciudad turística, inclusiva, ordenada, limpia y segura y en eso nos va avalar el vecino con su acompañamiento desde hace unos años”.

