Delguy: «Humildemente digo que el próximo presidente será Sergio Massa»

El concejal del PJ, José Delguy en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo encaran este tramo de campaña desde el PJ de cara al balotaje y señaló que no duda en que los vecinos acompañarán al ministro de Economía el próximo 19 de noviembre. «Humildemente digo que el próximo presidente será Sergio Massa», sentenció el Edil.

Delguy comenzó diciendo: «nosotros estamos haciendo los recorridos pertinentes en cada uno de los barrios. Tenemos que ir casa por casa, visitar a los vecinos y explicándoles la situación por la que estamos atravesando y decirles cuales son los lineamientos del candidato y ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa».

«Estamos en un momento muy crítico del país donde se ven y se dimensionan dos posturas completamente diferentes de la Argentina que queremos, por un lado, tenemos a un candidato que te exige cambiar muchas cuestiones que sale con la motosierra la que ahora está un poco escondida», agregó.

«Es muy difícil a lo que plantea Sergio Massa quien puntualmente en este contexto electoral es llamar a la unidad nacional que nos permita construir el país que todos deseamos», indicó el Concejal.

Consultado acerca de que es lo que la gente le dice, Delguy indicó «en las PASO nos hemos dado cuenta del mensaje de la gente, nos hemos dado cuenta que el vecino estaba enojado por la situación que se atraviesa y pasamos a un contexto muy diferente en las elecciones generales y de hecho la mayoría de los vecinos nos manifiesta que ir contra un extremo totalmente mentirosa y nos dicen que no van a votar a ese lado. Si no dicen que van a acompañar a Massa y creemos que Formosa dará un acompañamiento masivo a nuestro candidato presidencial».

Por último, señaló «humildemente digo que el próximo presidente será Sergio Massa y éste a su vez será quien encuentre los caminos para salir adelante. El electorado no es tonto, nosotros vamos a pelear por los derechos que hemos peleado a lo largo de la historia».