Denuncian irregularidades en las elecciones gremiales no docentes

Este miércoles 23 de marzo, en medio de preocupantes irregularidades, la actual comisión directiva de la Asociación de los Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF) llevó a cabo las elecciones del gremio, sin brindar información sobre el proceso eleccionario, impidiendo el acceso a votar a los afiliados.

Cristian Mareco, apoderado de la Lista Verde, manifestó que “hemos venido el día 18 de febrero y nos apersonamos en la sede sindical de la ATUNF a pedir que se haga una asamblea con el fin de llamar a elecciones. Grande fue nuestra sorpresa cuando se nos dijo que esa asamblea ya se había hecho”.

“Según nos comentaron desde la comisión directiva que está al frente del gremio, encabezada por Milciades Olmedo y Jorge Insfrán, se hizo el 23 de diciembre del 2021. Por esa razón hemos pedido el acta de dicha asamblea, donde debe figurar la cantidad de afiliados que han sido partícipes de la misma y en ningún momento se nos brindó esas documentaciones”.

“Las hemos pedido por nota en dos oportunidades, ante lo cual lo que nos expresó el secretario general Milciades Olmedo fue que esta documentación la tenía su abogado, después nos dijo que su abogado tenía COVID y otros relatos que ya no tienen sentido porque sabemos que esas documentaciones tienen que estar archivadas en el gremio”, rechazó.

Denunció que “hasta el día de hoy 23 de marzo, día de las elecciones, no nos han provisto de ningún tipo de documentación que respalde que la Junta Electoral que está llevando adelante este proceso electoral sea válido, que esté convalidada por la mayoría de los afiliados como lo requiere nuestro estatuto”.

“El estatuto de la ATUNF dice que el llamado a elecciones y la puesta de los miembros de la Junta Electoral tiene que ser por asamblea ordinaria que se hace una vez al año y esa es su finalidad. Los puntos del día son la lectura del acta anterior, la exhibición de los libros de cuenta y el llamado a elecciones”, explicó.

“Nuestra sorpresa y nuestra bronca es que se hizo una asamblea extraordinaria, que se llama cuando hay puntos urgentes para tratar, tiene plazos y debe ser exhibida en los medios de comunicación más conocidos, al igual que el paso a paso eleccionario en los lugares de trabajo. Nosotros deberíamos haber tenido carteles de publicidad en las unidades académicas, lo que no pasó. A los afiliados que formamos esta lista Nº 20, ese día que vinimos, el 18 de febrero, nos dijeron que ya se había hecho la asamblea, ya se eligió la Junta y ya están venciendo los plazos para que se presenten las listas”.

Añadió: “No tuvimos ninguna noticia ni ninguna publicidad previa. Cuando el secretario Milciades Olmedo quiere comunicar algo lo hace por WhatsApp, así que ese hubiera sido un buen medio para que nosotros nos enteremos que iba a haber elecciones”, no obstante, “lo cierto es que hace más de 30 años que nosotros estamos pasando por esto: siempre es una lista única, se presentan ellos, todo es así, entre gallos y medianoche”.

“Esa es la disconformidad general que se observa en los afiliados porque son casi 30 años de gestión de estas mismas personas. En mi caso puntual se me descuentan casi 4000 pesos mensuales para esta asociación y jamás obtuve beneficio alguno en estos 30 años. Tampoco ninguna defensa de tipo sindical. No tenemos nada social, ni un salón, ni un lugar, nada. Y hace muchos antes que no se los ve a estos compañeros por las unidades académicas de la UNaF”, añadió.

Sobre las elecciones, denunció que “el presidente de la Junta Electoral Carmelo Duarte no nos quería dejar entrar, después dijo que solo podíamos ingresar dos personas. Cabe señalar que estaba lloviendo torrencialmente, en la lista tenemos una compañera embarazada de siete meses y la tenían afuera en la lluvia. El cuarto oscuro tenía tres accesos y también una cámara. Nunca había pasado algo así. Es decir, toda una serie de terribles irregularidades y cosas sin sentido que nos tienen en vilo”.

