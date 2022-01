Denuncian pérdida de agua potable del tanque del barrio 2 de Abril

Compartir

Vecinos del barrio 2 de Abril de esta ciudad, en contacto con el Grupo de Medios TVO denunciaron que desde año nuevo se encuentra una gran cantidad de agua potable desperdiciada sobre la calle Amadey, líquido que sale del tanque del lugar.

Ante las altas temperaturas registradas y las continuas advertencias sobre el cuidado del agua, los pobladores lamentan que no se tomen cartas en el asunto, lo que provoca que la situación se agrave y genere malestar, sumado al gran daño que causa al perderse cientos de miles de litros del vital líquido.

«Esto es desde siempre en el barrio pero ahora esa pérdida viene desde los primeros días de enero. Sabemos que sale del tanque del barrio y eso nos perjudica por eso queremos que se acerquen a ver dónde está la pérdida y la solucionen. Con temperaturas de más de 40 grados todos los días no se puede desperdiciar ni un vaso de agua, como sociedad tomamos conciencia pero falta que actúen los que deben dar soluciones», expresó un vecino del lugar.

«Esperamos que con este reclamo se acerquen a ver qué ocurre, hay días donde ni las plantas podemos regar de la falta de agua que hay y sin embargo esta pérdida sigue desde hace unos 15 días, es agua limpia que se está derrochando en frente de todos los vecinos y nos duele la situación. Ojalá nos den una respuesta», rogó otro poblador de la zona.

Según comentaron otros formoseños, este escenario se replica en varios sectores de la ciudad y manifestaron que pese a los reclamos la situación continúa igual por lo que piden una solución.

«Sobre la calle Trinidad González Miguel Gutiérrez brota agua potable y se desperdicia desde hace varias semanas, nos cansamos de llamar a la empresa de agua y nadie hace nada, nadie responde, es lamentable que con el tremendo calor no solucionen estas pérdidas que nos perjudican a todos como comunidad», expresó otro poblador.

«Lo mismo pasa sobre la Sargento Cabral entre Parkinson e Italia del barrio San Pedro, es agua limpia la que se pierde todo el día mientras los vecinos apenas tenemos suministro. Esto sucede desde hace años y nunca dan una solución, después quieren pedirle a la sociedad que cuide el agua cuando son estas pérdidas las más dañinas y que nos afectan a todos, no solo a un barrio o sector», exclamó otra vecina.

