El NEA volvió a registrar la mayor suba de precios del país en diciembre

Compartir

Linkedin Print

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la región del NEA, marcó una suba en el mes de diciembre del 4,4%, quedando así muy por encima del registro del mes previo (3,0%), y creció nuevamente de manera más fuerte que el IPC nacional, siendo además la región de mayor alza en el país.

De esta forma, el 2021 finalizó con un nivel de alza de precios del 49,7%, y se dan dos hitos en este punto: logró ubicarse por debajo del 50% en este último mes del año; y a diferencia de lo que ocurrió a nivel mensual, fue la región con el menor incremento en el año. Sin embargo, con estos resultados el IPC tuvo alzas mayores a los registrados en 2020 para esta región (42,2%), como también del 2018 (47,8%) y 2017 (22,3%); aunque se mantuvo por debajo del 2019, que fue récord (57,6%).

En este marco, y en línea con lo que ocurrió a nivel nacional, la división que mostró la mayor suba en diciembre en el NEA fue, por segundo mes consecutivo, “Restaurantes y hoteles” con un incremento del 9,3% (empujado por alzas en comidas fuera del hogar y servicios de alojamiento); y esa misma división finalizó el año liderando también el acumulado del 2021, con un alza del 66,3% respecto a 2020, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

IPC de diciembre:

resumen por regiones

Visto por regiones, la mayor alza de precios de diciembre, como se mencionó previamente, se vio en el NEA, con 4,4% de incremento. En segundo lugar, quedó el GBA (4,1%) y el NOA (4%) completa el podio. Cuyo, por su parte, quedó cuarta con 3,9%.

Por debajo de dichas regiones, quedó la media nacional (3,8%), y atrás se ubicaron la Pampeana (3,5%) y cierra la Patagonia (3,1%).

Pese a tener el incremento más alto del mes, el NEA cerró el año con el menor incremento acumulado entre las regiones, siendo además la única que no superó el 50% (cerró en 49,7%).

La Patagonia, por su parte, pese a tener el menor incremento de diciembre, cerró el 2021 siendo la región de mayor incremento del IPC, con una suba del 51,6%; seguida por el GBA (51,4%), siendo las dos únicas regiones con incrementos superiores al total nacional (que marcó 50,9%). NOA (50,8%), Cuyo (50,6%), Pampeana (50,5%) y NEA (49,7%) ocupan los últimos lugares.

IPC de diciembre en

la región del NEA

La región del Nordeste (NEA) tuvo, en diciembre 2021, un alza del IPC del 4,4%, que está muy por encima del registro de noviembre (3,0%), y se trata además del alza más fuerte desde diciembre 2020, donde el IPC había crecido 5,5%

Por ende, a nivel anual el NEA cierra el 2021 con un alza acumulada del 49,7%, que implica, dentro de un contexto negativo, una buena noticia: la región perforó el piso del 50% de alza por primera vez desde abril del 2021.

Comportamiento de precios

según divisiones en la región

La división que registró el mayor incremento de precios en el NEA en diciembre fue, por segundo mes consecutivo, “Restaurantes y hoteles”, con una suba del 9,3%, superando por varias cabezas de ventaja al nivel general regional. Dicha suba está explicada por el inicio de la temporada 2022, que impulsó los precios de comidas fuera del hogar y del servicio de alojamiento, principalmente. Esta división tuvo al NEA, además, como la región de mayor incremento a nivel nacional, con una diferencia muy fuerte con el total país, donde “Restaurantes y Hoteles” también fue la división de mayor crecimiento, pero lo hizo “solo” en 5,9%.

En segundo lugar, y también en línea con lo ocurrido a nivel nacional, se ubicó “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+6,1%), una división que tuvo alzas impulsadas por la demanda de bebidas por las fiestas y por la suba de precios de los cigarrillos. En este caso en particular, el NEA volvió a registrar el aumento más fuerte del país, al igual que se observó en la división anterior.El tercer lugar quedó para “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con subas del 5,8%, muy por encima también del nivel general regional, con empujes por la alta demanda propia del mes, y un muy importante avance del precio de la carne (ver más adelante “Incrementos en alimentos”)

En el otro extremo de la tabla, la división de “Educación” (0,7%), y Salud (0,9%) fueron las que registraron los menores incrementos, también en línea con lo que ocurrió a nivel nacional.

Volviendo al punto relacionado con la división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, tuvo una fuerte aceleración del incremento de precios: del 2,7% de noviembre pasó al 5,8% en diciembre, y puede explicarse parcialmente por la alta demanda producto del consumo histórico del mes. Aun así, se trata de un incremento muy fuerte que golpea de lleno a los hogares.

En el acumulado del 2021, esta división cerró con un incremento del 48,6%, levemente por debajo del alza del nivel general regional, una situación inversa a la que se observaba meses atrás en las comparaciones interanuales.

Continuando con este nivel comparativo (acumulado 2021), la división líder en crecimiento de precios en el NEA fue también “Restaurantes y hoteles” con 66,3%, y llegó al primer lugar tras las fuertes subas de los últimos tres meses. Por su parte, “Prendas de Vestir y Calzado”, que era la división líder en el último trimestre, pasó a ser segunda con un alza del 62,7%.

Por su parte, dos de las divisiones de mayor regulación de precios son las que menos crecieron durante el 2021 en la región: “Comunicaciones” con 38,4%, y “Vivienda, agua, electricidad y otros” con 31,5%.

Incrementos en alimentos:

la carne dio un fuerte salto

Volviendo a lo específico de la situación de los alimentos y bebidas no alcohólicas (esta división es la que muestra la mayor incidencia en el IPC del NEA, representando el 35,3% del total de la canasta medida), en el mes de diciembre 2021 la apertura de “Carnes y derivados” registró la mayor variación de este mes: +11,4%, casi doblando del crecimiento de la división de alimentos en particular y superando ampliamente el nivel general regional. Se trata, además, del alza más importante en esta apertura específica desde diciembre 2020, donde la variación de precios fue del 20,5%.

Ningún otro componente dentro de la división de alimentos creció por encima del nivel general regional, ya que el rubro que le sigue a las carnes fue el de “Aguas minerales, gaseosas y jugos” con una suba 3,4%, también empujado por la demanda del mes.

Por el contrario, las “Verduras, legumbres y tubérculos” volvieron a registrar un retroceso en los precios (-0,7%), y los lácteos tuvieron el incremento más leve del mes (1,2%).

En el acumulado 2021, el fuerte aumento que los “aceites, grasas y mantecas” experimentaron entre marzo y agosto, principalmente, generó que esta categoría finalice el año liderando la suba de precios dentro de los alimentos en el NEA: el incremento llegó al 72,5% (pero con fuerte desaceleración en los últimos tres meses, ya que llegó a superar el 100% en la comparación interanual durante buena parte del 2021).

En este mismo escenario, y tras dos meses consecutivos de incrementos muy importantes, el segundo lugar de mayores incrementos en el 2021 en lo referido a alimentos corresponde a la apertura de “Carne y derivados”: la suba alcanzó al 60,3%.

Finalmente, las “Café, té, yerba mate y cacao” se reafirmaron en el tercer lugar en el ranking de mayores variaciones del año, con +60,1%, mostrando una desaceleración en los últimos dos meses.

Compartir

Linkedin Print