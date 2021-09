Denunciaron a Insfrán ante el INADI: “Él utiliza un término muy desafortunado para insultar”

Compartir

Ayer en horas de la mañana, la concejal capitalina Celeste Ruíz Díaz junto a la Licenciada en Psicopedagogía Ana Costa Ankerbrand presentaron formalmente una denuncia contra el gobernador Gildo Insfrán ante el INADI por sus dichos en la inauguración de la Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina”.

Ruíz Díaz explicó que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad el estado debe bregar por la inclusión y la igualdad, como así también fomentar el respeto y que los medios de comunicación difundan una imagen respetuosa y positiva de las personas con discapacidad.

“Al haberse pronunciado durante un acto oficial, los medios de comunicación transmitieron en vivo los dichos desafortunados del Gobernador que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las burlas sobre el término en cuestión también se volvieron virales, retrocediendo así varios pasos en el camino de la construcción de una sociedad más inclusiva”, aseveró la edil.

Dijo además que todo esto toma mayor gravedad cuando el responsable de los dichos es nada más y nada menos que el Gobernador, que “por el contrario de su accionar, debía ser el principal promotor de políticas de igualdad”.

Por su lado, la psicopedagoga Costa Ankerbrand asintió que “entendemos que la frase que utilizó el Gobernador atenta contra la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, y en cuanto a la responsabilidad que tiene él como primer mandatario de fomentar el respeto por las personas con discapacidad”.

“Él utiliza un término muy desafortunado para insultar y denigrar a otras personas, esto también tiene que ver con la falta de respeto que tiene para con las personas con discapacidad y peor aún en el contexto en el que estaba porque estaba inaugurando una escuela especial”, agregó la misma y dejó en claro que “livianamente no puede utilizar ese término para burlarse de alguien o referirse a cualquier persona. Eso se hizo viral y el término se sigue replicando para burlas”.

Y continuó: “parte del cambio que queremos lograr para la inclusión tiene que ver con el término, donde por más que el termino esté normalizado, que lo hayamos utilizado durante un momento de tiempo y se lo siga utilizando. Las personas que trabajamos por la inclusión y que abogamos siempre por el respeto pleno de las personas planteamos esto, porque uno no puede con el lenguaje herir o vulnerar a las personas por su imagen física, por sus capacidades o por elecciones, entonces ahí está el punto”.

Dejó en claro que “estamos muy acostumbrados a utilizar palabras que son ofensivas, eso quizás está muy normalizado, el problema es que cuando lo dice un Gobernador en un acto público que se transmite en vivo, en el contexto en el que estamos y que se viraliza sigue fomentando el uso inadecuado del término”.

“Hay que empezar a ponerle freno a esta situación y por eso nosotros entendemos que es necesario tomar esta medida”, lanzó.

Para la psicopedagoga generar este tipo de acciones más allá de quizás puedan parecer exageradas o se pueda justificar desde la normalización “que sepan que no la utilizamos todos, y que las personas que la utilizan comencemos a deconstruirnos y pensar que puede utilizar otros tipos de términos”.

“También hay que empezar a comunicar adecuadamente y utilizando las palabras correctas”, dijo.

“Venimos de una época donde todas estas cuestiones estaban normalizadas en un momento de ámbitos y situaciones, si queremos avanzar hacia una comunidad más inclusiva, donde el respeto sea la primera condición, tenemos que empezar por modificar el dialogo y la comunicación que tenemos, y el uso de las palabras es lo primero que uno muestra”, cerró diciendo Costa Ankerbrand.

