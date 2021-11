Desarrollo de proveedores locales para abastecer sustitución de importaciones

Compartir

La formación de proveedores locales para abastecer a las industrias que producen en el país y así sustituir importaciones por insumos fabricados en la Argentina se aceleró durante la pandemia, como consecuencia de que tanto desde el Gobierno como del sector privado se pusieron en marcha programas para su desarrollo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Subsecretaría de Industria, lanzó el año pasado el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, que en estos dos años destinó una asistencia financiera de $ 7.000 millones en Aportes No Reintegrables (ANR) y bonificación de tasa de interés a 230 empresas de distintos sectores.

Por su parte, empresas como la cadena de supermercados Carrefour y la productora de alimentos Nestlé cuentan con programas de desarrollo de proveedores locales para sustituir aquello que deben importar.

«A través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores el año pasado acompañamos a 160 empresas con ANR para que puedan adquirir y ampliar capacidades productivas, adquirir maquinaria, incorporar tecnología 4.0 por alrededor de $ 3.500 millones», indicó a Télam la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien destacó que «este año tenemos 170 proyectos por un monto similar».

La funcionaria señaló que el Programa «busca ampliar capacidades productivas de las empresas para sustituir importaciones a través de la maquinaria que tienen», y añadió que se busca «financiar sectores estratégicos, como todos los que tienen que ver con transporte ferroviario, naval y aeroespacial».

Además, subrayó que se incluyó «lo que hace a movilidad sustentable, ya sea para conformar nuevas empresas o para ampliar la producción de motos o bicis eléctricas».

«Queremos que se amplíe la cadena de producción en motopartismo y autopartismo», afirmó Loustau, quien remarcó que «hay otros sectores estratégicos, como quienes dan servicios a las compañías de minería e hidrocarburos».

Al respecto, señaló que este año la convocatoria al Programa incorporó «a la industria 4.0, es decir, algún tipo de tecnología para ampliar la robotización y la automatización en empresas, y maquinaria verde para hacer sustentable la producción».

Loustau puso de relieve que «el objetivo es desarrollar nuevos proveedores para aumentar las exportaciones y sustituir las importaciones».

«Este año incluimos cuestiones vinculadas con políticas de género, de inclusión hacia adentro de las empresas, que mejoran el puntaje de los proyectos que las incluyen. Y en el marco de lo que trabajamos desde el Ministerio, también otorgamos mayores puntos de bonificación a aquellos que incorporan tecnología verde y las empresas que brindan ese tipo de tecnología», destacó la funcionaria.

Por su parte, el director de Cadena de Suministro de Nestlé, Guillermo Fazio, explicó a Télam que la empresa viene «trabajando en esta iniciativa hace algún tiempo, buscando fomentar la producción nacional, a través del desarrollo de pymes».

«Nos permite ayudar al desarrollo de empresas locales para que ganen en términos de eficiencia, de costos, y que puedan acceder a estándares internacionales que se requieren para ser proveedores de nuestra industria», señaló Fazio.

Puntualizó que «el objetivo del programa Argen+ es generar pymes para abastecernos de materias primas e insumos locales», y añadió que también «se las ayuda a exportar, no sólo a Nestlé en otros países, sino también a otros mercados».

«Este año lanzamos dos tipos de leche de valor agregado. Venimos trabajando con 25 tambos locales y realizamos una inversión de US$ 16,5 millones. Conseguimos una leche orgánica certificada por la Organización Internacional Agropecuaria (OIA)», subrayó Fazio.

