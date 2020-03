Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron los alcances del bono de 3 mil pesos

Compartir

Linkedin Print

Liz Yanacón, coordinadora del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó sobre los alcances del bono extraordinario de 3 mil pesos anunciado el martes por nación que será destinado a sectores vulnerables como una ayuda ante el avance del coronavirus que impide por ejemplo que puedan seguir trabajando.

En ese marco Yanacón comenzó hablando sobre la cartera que alguna vez ocupó. «Nos estamos reincorporando al espacio del Ministerio donde estuve trabajando más de 10 años, hubo una licencia de 4 años pero ahora estamos retomando nuevamente el trabajo, en ese tiempo estuve en el Ministerio de la Comunidad, siempre en la cuestión social, gracias a Dios por esa cuestión también tuve la posibilidad de estar ahí en una de las áreas más sensibles que tiene que ver con la cuestión social, habitacional así que fueron 4 años de mucho crecimiento en cuanto a estas aristas que tienen que ver con la cuestión habitacional».

Seguidamente se refirió a los anuncios ante la situación que está atravesando el país. «En lo que se refiere a la cartera del Ministerio de Desarrollo Social las personas que son titulares de programas sociales que involucran a este Ministerio como ser titulares de Hacemos Futuro, lo que antes era denominado Ellas Hacen, las personas que también reciben el Salario Social Complementario son personas que van a seguir recibiendo el programa de ingreso que actualmente lo vienen haciendo y esta situación no va a cortar esas partidas que están recibiendo, de manera excepcional van a recibir de acuerdo a lo que el martes anunciaban como medidas sociales un bono de 3 mil pesos que es para pensionados, titulares de Hacemos Futuro y de Salario Social Complementario».

«También lo van a recibir los titulares de la AUH y los que perciben Asignación por Embarazo al igual que los jubilados, son todas medidas sociales que todas las áreas que trabajan esta cuestión han planteado en el marco de la emergencia que estamos atravesando», explicó.

«La idea es que estas familias vulnerables que reciben estos programas de ingreso puedan garantizar la alimentación a su familia entonces es una medida que se ha planteado de manera excepcional como sostén ante esta situación», dijo.

Respecto a los comedores comunitarios dijo que «el Ministerio también tiene en todo el país el acompañamiento a comedores comunitarios, en menor medida en Formosa porque también hay otras políticas complementarias que hacen a la soberanía alimentaria pero también se está trabajando de acuerdo al protocolo con el tema de las entregas de viandas, todo como se viene siguiendo el sistema planteado a nivel nacional por el tema de este virus que está también atravesando la Argentina, Formosa y lamentablemente todo el mundo».

Tarjeta Alimentar

En cuanto a las Tarjetas Alimentar, aseguró que «el Ministerio de Desarrollo Social como muchos seguramente han estado esperando el tema porque por ejemplo una de las medidas que anunciaba a comienzo de año el presidente Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo son las Tarjetas Alimentar, todo lo que tiene que ver con la pronta llegada a Formosa, se sigue trabajando arduamente, es decir que Formosa quizás en un corto tiempo las reciba, las personas que reciben estas tarjetas que son quienes reciben AUH con hijos de hasta 6 años, Asignaciones por Embarazo y personas que tienen asignación por hijos con discapacidad, esto no se detiene, la organización se sigue haciendo nada más que ahora estamos trabajando en la implementación de acuerdo a esta crisis viral que también se nos ha sumado, esto es como para tranquilidad, hay mucha difusión de lo que son las Tarjetas Alimentar y en Formosa todavía no está llegando, pero se está trabajando en la pronta llegada de este derecho», explicó.

En relación al ingreso de mercadería que enviaba Desarrollo Social para las organizaciones sociales, señaló que «el Ministerio está en un proceso de reformulación de muchas cuestiones entonces el trabajo con las organizaciones se va a seguir haciendo, son uno de los actores principales, pero en lo que tiene que ver con ese tipo de asistencias directas se está replanteando a medida de lo que vamos atravesando minuto a minuto, la organización de lo que tiene que ver con lo que han estado recibiendo yo no sé precisamente porque hay un montón de líneas y todavía no tengo la información fina pero seguramente van a seguir de acuerdo a lo que vayan planteando las áreas que dependen de eso, no lo puedo decir con precisión, pero el trabajo con las organizaciones desde el Ministerio por supuesto va a estar, lo mismo que el trabajo fuerte articulado con la provincia y los municipios», detalló.

Para finalizar habló de las pensiones no contributivas y dijo que «se habla de las pensiones nacionales que también van a recibir los 3 mil pesos, hay que recordar que en este desarme que planteó como estrategia el gobierno saliente, las pensiones nacionales conocidas con esa denominación anteriormente se han desarmado, han salido de las aristas del Ministerio de Desarrollo Social y pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad que tenía su tarea en lo que era una ventanilla única en el Anses pero que operativamente todo esto ha quedado obsoleto, no han salido nuevas pensiones, las que estaban y que tenían que cumplimentar con determinados requisitos han tenido muchísimas imposibilidades los titulares y muchos beneficios se han cortado por diferentes cuestiones que mucho tienen que ver con la burocracia lamentablemente. El tema de pensiones también nos preocupa mucho y se está trabajando a nivel nacional para que se vuelva a reorganizar y a nivel personal espero que se vuelva a organizar e ingrese a la cartera del Ministerio de Desarrollo Social para poder trabajarlo de manera articulada como siempre se hizo con los municipios, con la provincia y que la persona encuentre en un espacio la respuesta a sus consultas».