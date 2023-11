Desde elecciones el Banco Central acumuló compras por más de USD 600 M

En una sesión mayorista con negocios por USD 322,1 millones en el segmento de contado, el Banco Central efectuó este martes compras por USD 136 millones, para encadenar siete ruedas consecutivas con saldo a favor. Desde el lunes 23, inclusive, la entidad monetaria consiguió sumar unos 630 millones de dólares.

Con estas compras, el BCRA redujo el saldo vendedor de su intervención cambiaria en octubre a 248 millones de dólares. La entidad monetaria registró saldo vendedor en 10 de las 19 sesiones operativas del mes. Asimismo, en el transcurso de 2023 el Banco Central mantiene un saldo neto negativo de unos USD 1.999 millones por su intervención en la plaza mayorista.

Un informe de Invecq Consultora Económica señaló que “el ministro-candidato Sergio Massa hará todo lo que esté a su alcance para que la economía llegue sin mayores sobresaltos al balotaje; en particular, buscará contener la presión cambiaria y la escalada de precios internos”.

“Para ello, una de las prioridades será mantener fijo el tipo de cambio oficial en $350. Con este objetivo en mente, el lunes 23 se amplió el ‘Dólar Agro’ a todas las exportaciones de bienes y servicios, permitiéndoseles liquidar el 70% en el MULC y el 30% restante al ‘contado con liquidación’ hasta el 17 de noviembre. En otras palabras: el Gobierno devaluó más de un 40% de manera encubierta. Por otro lado, se seguirá ajustando a la demanda, principalmente a los importadores -la ampliación del swap con China trae algo de alivio en este sentido, al poder financiar parte de las importaciones mensuales-”, detallaron desde Invecq.

Además de la intervención en la plaza mayorista, el Banco Central entrega divisas a cambio de bonos en dólares en el mercado secundario. Esta intervención que también implica pérdida de reservas, se concentra en el segmento PPT de ByMA, a través del Bonar 2030 (AL30D) a 48 horas. Por esta vía la entidad monetaria sacrificó unos USD 1.200 millones a lo largo de octubre.

“Dada la menor presión sobre los tipos de cambio financieros en este nuevo panorama post-elecciones, esperamos que la intervención del BCRA se mantenga relativamente baja en las próximas jornadas. Sin embargo, no descartamos que, a medida que nos acercamos al balotaje, la búsqueda de cobertura vuelva a acentuarse”, puntualizaron los analistas de Portfolio Personal.

“Aún cuando las reservas no repuntan, se sigue aspirando a que las liquidaciones vayan en ascenso en esta ventana de dólar diferencial, al menos a modo de alivio sobre la plaza cambiaria acompañada también de menores intervenciones. Así es que tras la importante retracción reciente, los dólares financieros se presentan más estabilizados y aún transitan una etapa de mayor calma”, aportó el economista Gustavo Ber.

Las reservas internacionales brutas aumentaron el lunes en USD 55 millones, a 24.612 millones de dólares. En octubre estos activos retrocedieron USD 2.318 millones, mientras que desde el comienzo del año la baja alcanza los USD 19.986 millones o un 44,8 por ciento.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano calculó que “el Banco Central República Argentina al 30 de junio del 2023 le debe USD 27.672 millones al exterior, ya que tiene en sus pasivos el swap de China, préstamos del BIS y los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI. En el mercado interno debe en concepto de Leliq (Letras de Liquidez) y otros pasivos USD 60.709 millones. En total la deuda del BCRA asciende a USD 88.381 millones”.

Por otra parte, Di Stefano subrayó que “la deuda comercial exigible a un año asciende a USD 53.678 millones y es un 97% del total de la deuda comercial, mientras que la deuda financiera exigible a un año es de USD 17.331 millones y representa el 45% del total de la deuda financiera”.