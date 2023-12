Desde Friar aseguran que el precio de la carne se mantiene y que bajó el consumo

El Grupo de Medios TVO dialogó con el gerente de Friar, Carlos Mesch sobre el movimiento de ventas que tuvieron por la Navidad, a lo cual respondió que se cumplieron con las expectativas; también el mismo se refirió a los precios de la carne e indicó que se mantienen desde hace dos semanas, pero alertó por un descenso del consumo.

“El precio de la carne no bajó, se mantiene desde hace 14 días, también no hay mucho consumo, yo creo que va a haber una baja de los costos”, aseveró, aunque “todavía no hay novedades de ello” pero calculó que “a principio de año podríamos tener información en este sentido”.

Al ser consultado sobre cómo anduvieron con las ventas para la Navidad respondió que “más allá de que el tiempo no acompañó hubo un gran flujo de gente, hasta el día sábado tuvimos mucha concurrencia, el domingo mermó un poco, pero por una cuestión que la gente se anticipa a lo que va a cocinar el 24”.

“Nosotros el 24 abrimos mediodía. Ahora estamos esperando que llegue fin de semana y también vamos a tener ofertas por Año Nuevo”, confió.

Por otro lado, Mesch comentó que lo que es cerdo “hemos realizado un acuerdo con una granja local para poder contar con ofertas y precios accesibles, en este sentido las ventas fueron muy buenas”.

“Desde el 1 de diciembre al 23 se vendieron 28 mil kilos de cerdo, es destacable que un productor y una empresa pymes local lleguen a esas cifras”, cerró diciendo.