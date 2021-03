Desde hoy se juega la Copa Libertadores Femenina

Compartir

La Copa Libertadores femenina 2020 va tomando forma y color. Es que tras la suspensión durante su año calendario por la pandemia, la Conmebol decidió su reprogramación para el 2021 y con cambio de sede incluida (de Chile a Argentina), lo que representa una gran expectativa en el país, ya que será por primera vez anfitrión de certamen continental más prestigioso. Ya con todos los equipos confirmados, se realizó el sorteo de los grupos y el fixture y los clubes ya comenzaron a analizar sus rivales.

Los representantes argentinos, Boca (1° del torneo 2020) y River (cupo invitado por localía, conseguido por ser el segundo mejor tras llegar a la final de la Copa Transición) están en el Grupo B y C respectivamente. El Xeneize está junto a Santiago Morning (CHI), Deportivo Trópico (BOL) y Avaí Kindermann (BRA); mientras que el Millo se enfrentará con Independiente de Santa Fé (COL), Atlético SC (VEN) y Sol de América de Paraguay.

Desarrollo y Fixture

La primera instancia de la competencia serán las fases de grupos. Los 16 equipos se dividirán en cuatro zonas, en las que se enfrentarán todos contra todos. Los primeros dos de cada grupo, se clasificarán para los cuartos de final. Las Gladiadoras debutan el 5 de marzo contra Santiago Morning en Vélez, a partir de las 19.30 y el Millo lo hará un día después, ante Sol de América, en el mismo horario en la cancha de Deportivo Morón.

Los partidos de Boca

-​Boca vs Santiago Morning, el 5 de marzo a las 19.30 en el Estadio José Amalfitani.

-Boca vs Deportivo Trópico, el 8 de marzo a las 19.30 en el Estadio José Amalfitani.

-Avaí Kindermann vs Boca, el 11 de marzo a las 19.30 en el Estadio José Amalfitani.

Los partidos de River

-River vs Sol de América, el 6 de marzo a las 19.30 en la cancha de Deportivo Morón.

-Vs Independiente de Santa Fe, el 9 de marzo, a las 19.30 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

-Vs. Atlético SC, el 12 de marzo, a las 19.30 en el estadio de Dep. Morón.

Los dos primeros de cada grupo accederán a cuartos de final. Dicha fase se jugará en dos jornadas con dos partidos cada una: el 14 de marzo (River jugaría ese día si pasa) y el 15 de este mes, que le puede tocar a Boca si avanza.

Las semis serán el 17 y el 18 de marzo, ambas en la cancha de Morón, mientras que la final será el 21 en el Amalfitani, al igual que el partido por el tercer puesto.

