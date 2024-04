Desde la UTA informaron que están a la espera de una reunión con propietarios de Crucero del Sur

Diego Mendoza de UTA dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación en inmediaciones de la empresa Crucero del Sur. Vale recordar que el día lunes en horas de la siesta se ha vivido un tenso encuentro entre funcionarios de la Municipalidad y empleados de la empresa lo que llevó a que la Comuna tome posesión de la empresa y la UTA de los talleres. Asimismo indicó que aún no hay novedades al respecto, aunque aclaró que ellos están abiertos al diálogo.

Mendoza comenzó diciendo: «no tenemos novedades al respecto, sólo sabemos que las autoridades de la empresa se harán presentes, estamos a la espera de que se destrabe esta situación».

«Nuestro empleador es Crucero del Sur y a ellos nosotros esperamos, seguro que después nos reunimos con funcionarios de la Comuna, pero estamos a la espera de lo que pueda suceder», añadió.

Asimismo comentó que ellos continúan con la toma en los talleres de la empresa, acá vamos a resistir hasta que la empresa nos abone los sueldos caídos y una vez que suceda esto, vamos a trabajar con quien sea, lo que nosotros pedimos es que nos den alguna solución al respecto.

Consultado acerca de los incidentes del día de ayer a la tarde en donde se han escuchado detonaciones de armas de fuego, explicó «hemos pasado una tarde muy tensa. No sabemos de dónde han venido las piedras o los tiros. No podemos decir que fue tal bando de la Municipalidad».

«Ciertamente lo que sí sucedió es que entraron por un portón trasero a la empresa y sucedió lo que se ha visto en los videos, situación muy lamentable», señaló.

«Lo que nosotros buscamos es que el canal de diálogo quede abierto para que se pueda seguir negociando, el Intendente no se ha acercado a dialogar con nosotros, si hablamos por teléfono con él, hemos pactado una tregua hasta que lleguen los empresarios y también para pasar la noche tranquilos».

«Nosotros le pedimos al Gobernador que nos escuche y nos dé una mano al respecto, porque entendemos que él es quien nos puede hacer algo en relación a este hecho», cerró.