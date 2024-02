Desde Planeamiento de Obras detallaron acciones desarrolladas en instalaciones de la UNaF

En el inicio del ciclo académico 2024, el subsecretario de Planeamiento de Obras de la UNaF, Ing. Carlos Martínez, brindó detalles sobre las tareas de mantenimiento y reparaciones que se fueron desarrollando desde el área a su cargo, inclusive durante el receso de verano.

“La actividad de la Subsecretaría no ha parado durante el receso porque el trabajo de mantenimiento lo debemos hacer en forma permanente, de manera tal que los alumnos, que son la principal razón de ser de nuestra universidad, estén en las condiciones para empezar a desarrollar sus tareas habituales”, explicó.

Además, recodó que “hemos sufrido un temporal que produjo en lo que es el campus universitario un deterioro importante en cuanto a las especies arbóreas, de las cuales hemos perdido una buena cantidad de elementos de muchos años que de a poco fuimos retirando, de manera que se pueda tener tránsito en el ámbito interno de la universidad”, tarea en la que colaboró la Municipalidad de la ciudad.

Respecto de las obras, en el caso del aula de simulación destinada a la Facultad de Ciencias de la Salud “estamos coordinando con la gente de Bromatología, Licenciatura en Nutrición y quienes están desarrollando tareas dentro de la FCS, de manera que empiecen a tener actividades internas”.

“El aula está terminada en un 100 por ciento. Es un aula muy moderna, tiene boxes individuales, pasillos de control, monitoreo interno, zonas de wifi particulares, etc. Dentro de lo que es nuestro campus, es lo más moderno que tenemos hoy”, destacó.

En ese sentido, remarcó que “para su inauguración, coordinamos con el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler que vamos a tener que contar con un esquema de actividades, para que haya responsables que puedan hacerse cargo del aula de simulación”.

“También estamos desarrollando tareas en la Estación de Piscicultura, que se ha modificado en un alto porcentaje. Se han modernizado lo que son los estanques, que son 10 grandes y 10 chicos, que se transformaron con un nuevo sistema de aireación diferente, al igual que el sistema de limpieza y rotación de agua”, agregó.

“El comedor universitario está en su prefuncionamiento porque la obra está terminada en un 100 por ciento y le estamos haciendo mantenimiento interno. Está listo para que cuando se considere oportuno pueda utilizarse, no solo en lo edilicio, sino también en lo que es instalación y lo necesario para su funcionamiento”, resaltó.

Finalmente, “estuvimos haciendo reparaciones varias en los edificios, las cuales son normales porque son mantenimientos”.

“Las perspectivas para este año, en función de lo que nos ha comunicado el Rector y que el gobierno nacional actual se comprometió a recomponer nuestra situación financiera, son que podemos recuperar nuestra actividad interna, de tal manera que podamos cumplir con nuestra función como universidad, que es brindar educación a la población”, concluyó.