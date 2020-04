Desde Puerto Tirol aseguraron que recibir ayuda estatal los ayudaría a «subsistir»

Compartir

Guillermo Sosa, gerente de la empresa Puerto Tirol en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa hoy el transporte ante el parate total de actividades debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Nación para hacerle frente a la pandemia de coronavirus.

«Todos los servicios interurbanos están paralizados hasta el 12 de abril, esperemos que el día 13 podamos empezar a funcionar por lo menos los que son interjurisdiccionales en la provincia. Mientras tanto no hacemos nada, está todo parado, cada uno en su casa, todo el personal con cuarentena, estamos con los colectivos parados pero tampoco podemos hacer nada», expresó.

«Es complicada esta situación de no poder atender las obligaciones que teníamos emergentes de la actividad que nosotros tenemos, lamentablemente estamos en esa situación, como no generamos nada no podemos hacer nada. Acá el problema que más me preocupa es la gente, yo estoy parado y no genero nada al igual que los empleados, nosotros no tenemos caja de ahorro o un recurso fuera de lo que recaudamos, no tenemos ningún tipo de ingreso y como todas las empresas de colectivos de larga distancia estamos al costo, no tenemos ninguna posibilidad de tener una previsión o ahorro como en otros tiempos, si entran mil pesos gastamos mil pesos, ahora estamos al costo y es así, no tenemos posibilidad de otra cosa y además no tenemos ninguna deuda estatal como el urbano que está tranquilo porque tiene un subsidio de 15 millones de pesos que les da la provincia y trabajen o no la masa salarial la tienen asegurada, pero a nosotros no nos dan nada», lamentó Sosa.

Respecto a si sus empleados van a cobrar los sueldos de marzo, reconoció que «le estamos dando una ayuda en carácter de adelanto de los haberes del mes vencido y eso va a ser así hasta que podamos empezar a trabajar y ahí iremos completando lo que vamos debiendo, si tenemos alguna ayuda oficial mejor pero por el momento no hay nada».

También habló de los créditos que empezarían a otorgar para brindar ayuda a las compañías. «Los créditos no se pueden tomar para pagar sueldos, yo los voy a tomar pero para comprar un colectivo entonces una vez que ese móvil empieza a trabajar y generar me va a alcanzar para pagar el crédito, pero para pagar sueldos no se puede, mejor dejo de trabajar y me conviene más, no me puedo endeudar para seguir endeudándome, lo haría con algo que el día de mañana me va a dar ganancia, si tomo deuda por un colectivo por ejemplo y lo pongo a trabajar después me va a alcanzar para pagar ese crédito, pero de lo contrario es un suicidio, eso no aconseja ni el más olvidadizo de los técnicos contables, es como tomar deuda para comer, ahí uno está frito».

«Nosotros ante las autoridades provinciales reclamamos, con la empresa Godoy venimos reclamando desde hace más de un año y medio que nuestra actividad es muy costosa, hacer el transporte de pasajeros es costoso, los vehículos son costosos, también los sueldos, en todas partes del mundo incluso en el primer mundo el 40 y hasta el 50% del costo del transporte público va por rentas generales o sino sería muy caro el boleto y nosotros estamos trabajando con una tarifa regulada y encima no nos dan ni un centavo, no podemos destrabar esa situación, no sabemos porqué motivo no tenemos ninguna ayuda oficial para hacer el transporte interjurisdiccional cuando deberían darnos al menos algo, reconocer algo, pero no tuvimos suerte hasta la fecha, ni siquiera nos han atendido, se han despreocupado totalmente de nosotros, del transporte provincial, lo han dejado en nuestras manos y que ganemos lo que podemos, pero así no sirve», denunció Sosa.

«Después de esta situación podrían sobrevivir los que no tienen deudas, los que no tienen otra clase de problema puede ser que podamos seguir viviendo pero los que ya venían con problemas, con deuda, con sueldos atrasados, con otras dificultades creo que va a estar difícil que salgan y eso significa gente en la calle, dicen que van a sacar plata por los bancos para que los bancos les den a las empresas pero los bancos van a calificar a qué empresa le van a dar, todo lo que se está diciendo es muy alocado, sin alcanzar de ver los horizontes, los alances que se dicen, los bancos califican los clientes, si están en condiciones les da y sino no da, no sé para qué dicen que las empresas tienen que mandar las nóminas, los bancos no le van a dar a nadie, qué empresa de colectivo de larga distancia en este momento califica para tomar un crédito, no le van a dar a nadie, los bancos funcionan de esa manera».

«En este momento gestionar una empresa con gente es complicadísimo, es muy difícil por todo esto que ocurre, una vez que termine la cuarentena vamos a ver cómo salimos los que pueden sacar la cabeza a flote porque hay muchos que ya no van a poder, es muy difícil y mucho más si no nos ayudan con nada», finalizó.