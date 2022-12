Destacan la función que cumple el Departamento de Educación Permanente

La referente del Pan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), la profesora Mariel Iguri, hizo un repaso de la función educativa que desarrolla el Departamento de Educación Permanente (DEP).

La docente, reafirmó que “la particularidad está puesta en que aquellos jóvenes y adultos de a partir de los 18 años, que por diferentes circunstancias de la vida no han podido culminar sus estudios, y ahora sí pueden hacerlo”.

Aclaró, que no es solo para los que necesitan completar el secundario, sino también “la primaria” y agregó que la modalidad también trabaja con la Formación Profesional (FP).

Ante esto, indicó: “Tenemos 23 CESEP que abarcan todo el territorio provincial, así como 45 NEP y FP que cumplen este servicio educativo en todo el territorio”.

Además, acentuó que “la característica que tiene la modalidad, es que abarca todas las áreas, como ser Educación Hospitalaria, en Contexto de Encierro” y subrayó que “en algunas instituciones educativas también tenemos salas de lactancias que cumplen la función de contener a las madres que tengan niños y deseen terminar la secundaria y no tengan con quien dejarlos”.

“Mientras los padres estudian, los menores reciben el acompañamiento de psicopedagogos, de maestras jardineras”, añadió y sostuvo: “Nuestro trabajo es tratar de darle la posibilidad real de que se puedan sentir contenidos en las instituciones y que una vez que ingresen, terminen”.

Plan FinEs

“Es un programa nacional que consiste en la finalización de estudios secundarios, en el cual el Departamento de Educación Permanente realiza el monitoreo de las acciones del plan”, explicó.

Señaló que tiene dos líneas de acción: “Deudores de materias, para todo joven-adulto que haya terminado de cursar el secundario y sólo adeude materias, sin importar el año en que lo haya hecho, Se les realizan tutorías de siete encuentros y en el octavo se le toma la evaluación”.

Por otro lado, está el “Trayecto Completo” que es el cursado de un secundario de tres años, que consta con 44 módulos. Tiene uno o dos encuentros semanales en donde se adapta a la realidad de la persona que trabaja, que tiene sus obligaciones”.

Inscripciones 2023

En otro orden, comentó a esta Agencia que “las inscripciones serán nuevamente vía online. La información que hasta el momento manejamos es que en la segunda quincena de enero ya se estaría en condiciones de anotarse. De igual manera estaremos comunicando las fechas de inscripción”.

En el mismo sentido, remarcó que “durante todo el año permitimos que los estudiantes se acerquen a los diferentes establecimientos educativos de toda la provincia para que se puedan inscribir y cuando la plataforma nos permite, nosotros subimos sus datos”.

Además, recordó que, en Capital, la administración del Departamento está en Jujuy 1042 oficinas 10 y 11 de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. “Estamos a disposición ante cualquier inquietud”, cerró.