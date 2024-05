Detuvieron a un adolescente de 15 años por el crimen del estudiante que fue apuñalado cuando iba a la escuela

Un adolescente de 15 años fue detenido en horas de la madrugada de este miércoles acusado de haber sido el autor del crimen de Gonzalo Güenchur, el menor de 17 años al que apuñalaron en el pecho para robarle el teléfono celular cuando iba a la escuela en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

El sospechoso fue arrestado en una vivienda precaria al que los investigadores describieron como un “aguantadero” ubicado cerca del lugar donde sucedió el asesinato a Gonzalo. Estaba acompañado de otras personas pero no de sus padres, quienes fueron inmediatamente convocados por las autoridades.

La Policía del Chubut, por medio de la División de Investigaciones Policiales (DIP), dependiente de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, allanó ese domicilio luego de haber rastreado el recorrido del presunto homicida e identificarlo a través de las cámaras de seguridad.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron ropa, celulares y un cuchillo que será peritado para establecer si fue el utilizado en el asesinato del estudiante.

“Nosotros tenemos la certeza de que fue el autor del homicidio de Gonzalo y se lo puso a disposición de la Justicia”, aseveró el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, en una rueda de prensa que encabezó esta mañana junto al jefe de la Policía, Andrés García, y al titular de la Brigada de Investigaciones, Pablo Lobos.

El crimen sucedió alrededor de las 7 de la mañana de ayer en el barrio Ceferino Namuncurá, en la zona sur de la ciudad chubutense. Gonzalo estaba en una parada de colectivos situada en la intersección de Rivadavia y Soldado Almonacid cuando fue abordado por el ladrón.

Los jefes policiales detallaron la secuencia del ataque: “Se determinó que el joven estaba en la garita de colectivos cuando se le acercó el presunto autor a dialogar con él. Se sentó a su lado en un paredón y comenzaron a hablar. En un momento dado, creemos que influenciado por el atacante que le pudo haber pedido la hora, la víctima sacó el teléfono de su bolsillo. Fue ahí cuando el ladrón se lo arrebató y salió corriendo. La víctima lo siguió, se trenzaron en lucha y es ahí cuando le clava la puñalada”.

La captura reavivó el debate por la edad de imputabilidad. El ministro Iturrioz aseguró que el detenido “mató, sabía que mataba y tiene que tener una imputación por homicidio, aunque la imputación no puede hacerse por vasares legales”.

En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reiteró su postura sobre reformar el régimen penal juvenil que rige en el país: “A raíz del reciente hecho de violencia protagonizado por un asesino de 15 años en Chubut, reitero la necesidad de avanzar de manera urgente con el tratamiento del proyecto de ley de Cristian Ritondo que promueve bajar la edad de imputabilidad a 14 años, por eso le solicito a los Diputados que representan a Chubut que acompañen y ayuden a que se trate cuanto antes”.

En esa línea, el mandatario provincial remarcó respecto del hecho que conmociona a Comodoro Rivadavia: “Confiamos en que la Justicia intervendrá como corresponde y habrá una condena ejemplar”.

Por su parte, la madre de Gonzalo, Noelia Alderete, manifestó con cautela: “Yo quiero ver pruebas, las cámaras y escuchar a los testigos que digan que es él. Quiero que se corrobore bien porque como cualquier ciudadano, pienso que es más fácil culpar a un menor que a un adulto responsable y que pueda pagar”.

La mujer también consideró que, de ratificarse que el menor de 15 años es el responsable del crimen, “es un momento oportuno para que se trabaje en nuevas leyes, siempre nos excusamos en que la ley no permite y no es justo”.

“Mi hijo creció de manera correcta y con buenos valores. Cada vez que tenía un problema, me decía cuál es la manera correcta para no obrar mal y de la manera correcta, por eso espero que en honor a su vida se obre con justicia”, concluyó.

Noelia se enteró del terrible hecho tras el llamado de uno de los compañeros de la escuela de su hijo. “La compañera que estaba junto a Gonzalo (al momento del asalto) avisó al grupo de la escuela y uno de sus amigos me llamó enseguida”.

“Cuando llegué a la clínica me dijeron que había perdido mucha sangre, que lo estaban reanimando y a los dos minutos me dijeron que falleció. El corte le llegó al corazón”, finalizó su desgarrador relato.