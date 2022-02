Día Mundial de los Humedales: Bay resaltó la importancia de una legislación que los proteja

Compartir

Este miércoles 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales, que se recuerda desde 1997, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, que fue el primer tratado en el mundo relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.

Al respecto, conversó con el subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, quien explicó la importancia de preservar estos ecosistemas de transición y contar con una herramienta legal que los proteja y les permita cumplir sus funciones ambientales y productivas.

“Los humedales tienen esa característica de ser un ecosistema de transición entre lo que son los ecosistemas terrestres y acuáticos; y, por lo general, la sociedad no percibe la importancia que tiene un humedal, que son ambientes acuáticos o semi acuáticos que, en una determinada época del año está seco y en otra con abundancia de agua”, explicó.

Y agregó: “Pero justamente al no percibir esta característica tan particular entre los humedales se le resta importancia que tienen una función doble: porque por un lado no sólo son ambientes con una riqueza de fauna en biodiversidad enorme, con una flora que es muy particular, única, para esos ambientes, sino también con una fauna que se nutre de ella, pero a lo cual hay que agregarle a todo lo que tiene que ver con estas características en un ambiente rico en biodiversidad, también el hecho de las funciones ecosistémicas que cumplen los humedales: son reservorios de agua dulce, que escasea en el mundo porque no se incrementa”.

En ese sentido, el funcionario recordó que Formosa cuenta con la Ley N°1660 que establece el procedimiento administrativo para la ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial, que se votó por unanimidad en la Honorable Legislatura Provincial; y contempla también la defensa de los humedales que existen en el territorio, porque establece restricciones para el uso productivo, y “es, quizá, nuestro ordenamiento el único en el país con estas características”.

“Estamos a la espera también de que el Congreso Nacional finalmente sancione una Ley de Humedales y estamos trabajando para que eso ocurra, así que esperemos que pueda sacarla este año y que sirva para todos los ecosistemas de humedales en el país”, indicó.

Asamblea del COFEMA

En esa línea, Bay anticipó que, el próximo 8 de febrero, representará a la provincia junto con el ministro de Producción y Ambiente, Raúl Quintana, en la segunda asamblea presencial que llevará a cabo el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) en San Luis.

“Porque había 14 proyectos para la ley de humedales presentados por los distintos legisladores nacionales, tanto en el senado como en diputados y muchos perdieron estados parlamentarios, pero quedan algunos vigentes”, argumentó.

Y añadió: “El COFEMA en su momento se pronunció, en el 2015 o 2016, en un proyecto que trata de ubicar un humedal en la justa medida, es decir, no sólo en la función ambiental sino también en la productiva”.

Por lo tanto, el titular del área, consideró “muy importante” que el país cuente con una ley de humedales propicia y representativa de los distintos que existen en Argentina, “porque no es lo mismo los que están en la Patagonia como los del Litoral o NEA, por lo tanto, estas leyes deben tener en cuenta las circunstancias particulares”.

Bañado La Estrella

Por último, Bay se refirió al gran humedal con el que cuenta la provincia de Formosa, que es el Bañado La Estrella, pero aclaró que el territorio “está repleto de pequeños bañados, por los humedales que tenemos”.

“Obviamente que tenemos la suerte de contar con este gran humedal que se renueva permanentemente, que tiene una época seca, una húmeda y eso hace que tenga tanta biodiversidad”, resaltó.

Y finalizó: “Porque en la época seca se acerca determinada fauna y crece determinada flora que sirve para contener el sistema y después cuando viene el agua se vuelve a recrear todo esto; es una demostración concreta de la dinámica de la naturaleza que, a veces, no lo sabemos interpretar los seres humanos, como suelo decir, es la muerte que genera vida”.

