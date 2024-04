Zona oeste: los frentes de tormentas aportaron un gran caudal de agua al Bañado La Estrella

Las tormentas que ocurrieron días atrás en el oeste provincial mantuvieron al Bañado La Estrella con valores considerables, lo que permitió sostener los caudales de agua que recorren el sistema hídrico de la provincia.

El coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el ingeniero Horacio Zambón, puso de resalto “lo que es el aporte fundamental de la cuenca del río Pilcomayo, que es la cuenca alta fundamentalmente en Bolivia”, teniendo en cuenta que “ya no se produce en la presencia de frentes de consideración”, con lo cual “entramos en la curva de recesión normal”.

Sin embargo, “las tormentas que han ocurrido hace unos días atrás en el extremo oeste también han mantenido al Bañado La Estrella con un valor considerable”, enfatizó.

Prueba de ello, mencionó a Fortín Soledad, que “estaba en descenso paulatino, con dos o tres centímetros por día”, ahondando que “habíamos llegado a 1,35 metros respecto de 1,80, que fue el valor máximo que se registró. Y el registro de este miércoles 24 aumenta a 1,53 metros, o sea, tenemos 20 centímetros prácticamente de incremento por precipitaciones”.

De manera que “es positivo desde el punto de vista de mantener en la ruta 28 el sector que pasa en demasía por el Vertedero, alimentando a todas las cuencas principales que tenemos, la red hidrográfica fundamentalmente, en lo que es el río del Norte, el riacho Porteño y el Riacho He Hé, que están recibiendo las aguas satisfactoriamente, con un nivel estable”.

“Eso se va siguiendo a través de las diferentes escalas hidrométricas, tanto en Güemes, Belgrano, Espinillo, y también en las observaciones visuales en el sistema del Riacho He Hé”, explicó.

En tanto, remarcó que “hay derivación de las aguas hacia el sur, hacia Las Lomitas y las localidades que recorren o acompañan al trazado de la ruta 81, como Pozo del Tigre, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Pirané”.

A las mismas, de manera satisfactoria va llegando el vital líquido “a las represas de agua cruda que tiene el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP)”, merced a las “las obras que se ejecutaron años atrás desde el Gobierno de la provincia de Formosa”, concluyó.