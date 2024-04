Se realizó con gran éxito el Tercer Encuentro de Danza «Monona Donkin»

El encuentro fue organizado por la Coordinación Provincial de la Modalidad de Educación Artística, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) y tuvo lugar en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (E.P.E.S.) N° 52 Centro Polivalente de Arte (C.P.A.).

Al respecto, la profesora Analía Heizenreder a cargo del MCyE, expresó que “el evento reúne a distintas instituciones del territorio provincial, grupos que se dedican y llevan el arte, no solamente como un espacio más, sino en el corazón”.

“Son espacios que alimentan el diario transitar de los estudiantes, las ganas de estar en una institución, la pertenencia, la cultura y el ser formoseño que construimos entre todos”, agregó.

Además, indicó que “las escuelas están atravesadas por la línea de política provincial para el enfoque de desarrollo de capacidades, líneas pedagógicas muy fuertes e instauradas donde lo emocional y la expresión artística tienen un lugar de relevancia”.

A su turno, el profesor Sebastián Ramírez, coordinador de la Modalidad Educación Artística, dijo: “la idea siempre es mejorar la calidad educativa, compartir con nuestros estudiantes y docentes y enriquecernos con cada una de las propuestas pedagógicas que se presentan”.

Cabe recordar que, en esta edición 2024, estuvieron presentes las E.P.E.S. N° 33, 68, 77, 89, Colegio Santo Domingo Savio y de la unidad educativa anfitriona.

“Estamos felices de poder compartir un año más este evento y darles la posibilidad a los chicos para que vengan a aprender y que después ellos puedan compartir sus aprendizajes con el resto de sus pares”, sostuvo el profesor Rudy Sebastián Alcaraz, docente de la EPES N° 89 Centro Polivalente de Arte de Pirané.

Asamblea Federal

de Educación

Con relación a la próxima convocatoria del Consejo Federal de Educación (CFE), previsto para el lunes 29, donde se reunirán titulares de las carteras educativas y representantes provinciales, Heizenreder, comentó que será un encuentro breve y tendrá como tema central el Compromiso Federal por la Alfabetización Nacional, temática abordada en asambleas previas.

“Cuando hablamos de alfabetización inicial, para Formosa no es nuevo, es un tema transversal, desde la educación inicial, pasando por todos los niveles, inclusive por aquellos niveles no obligatorios como el Superior y Educación Permanente”, consideró.

Además, remarcó que “la transversalidad está muy fuerte en el Modelo Educativo Formoseño, nosotros venimos trabajando con diversos equipos, desde hace años, instalados en Formosa para llevar adelante esta línea”.

Asimismo, recordó otros temas de gran relevancia como el Fondo de Incentivo Docente (FoNID) y la extensión horaria, situaciones donde las provincias argentinas sufrieron recortes presupuestarios importantes. Y resaltó que “en nuestra provincia no se sintió ese recorte, gracias a que el Gobierno de Formosa inmediatamente salió a cubrir ese gran bache económico en los sueldos de los docentes, cuestión que aún siguen peleando diversas provincias y donde se pusieron en juego hasta el presentismo de los profesionales de la educación”.