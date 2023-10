Diego Schwartzman se llevó el duelo con Francisco Cerúndolo en Tokio

Diego Schwartzman se anotó el duelo argentino de la primera ronda del torneo de Tokio ante Francisco Cerúndolo, que se desmoronó en la segunda manga y quedó a merced del ‘Peque’. Fue 6-4 y 6-1 en 80 minutos de partido.

Schwartzman, pese a perder el saque en el primer servicio del partido y volver a hacerlo en el quinto juego, se recompuso en ambas ocasiones para llevarse el parcial inicial por 6-4 tras lograr su tercera rotura. A partir de ahí todo fue fácil para el ‘Peque’, que no conoce la derrota ante Cerúndolo, con el que acabó con un 6-1 en el segundo set.

Ahora se enfrentará en la segunda eliminatoria con el australiano Alex de Miñaur, cuarto favorito, que derrotó en un durísimo encuentro de tres horas y cuatro minutos al británico Jack Draper, por 4-6, 7-6 (4) y 7-6.

Rudd extendió su mal momento

Marcos Giron, número 79 de la ATP y que entró en el cuadro principal del torneo de Tokio desde la ronda de clasificación, eliminó al segundo favorito, el noruego Casper Ruud (8), al derrotarlo en octavos de final por 6-4 y 6-4 en hora y veinte de partido.

Ruud no encontró su sitio nunca en el Coliseo Ariake. Perdió dos veces su servicio en el primer set y no tuvo ni una ocasión de hacerse con el de Giron, que había perdido ante el nórdico en su único enfrentamiento anterior, en 2021 en París.

En el segundo parcial sí rompió una vez Ruud el saque del norteamericano, pero este le devolvió la moneda por partida doble y confirmó su pase a cuartos. En esa ronda le espera el canadiense Felix Auger-Aliassime, que derrotó al austriaco Sebastian Ofner por 6-4 y 6-1.

Para Ruud es la confirmación de un momento en baja. Su magro récord (36-21) en la temporada lo ponen al borde de salir del Top 10. Pese a que fue finalista de Roland Garros, no es ni por asomo lo que aventuró el nórdico para estos últimos meses. Varias derrotas con jugadores muy por debajo de su ranking que minaron su condición de favorito en los torneos.