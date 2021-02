Diputados de Juntos por el Cambio ya están en suelo formoseño y hoy prevén viajar a Clorinda

Compartir

En el marco de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que trascendieron a nivel nacional, ayer a la tarde arribaron a Formosa diputados nacionales de Juntos por el Cambio para interiorizarse de la situación local; una vez en suelo formoseño los legisladores Sebastián Salvador, Waldo Wolff y Mónica Frade fueron hasta la Unidad de Pronta Atención de Contingencia -UPAC- para realizarse los hisopados.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Sebastián Salvador, quien es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, comentó que “nos hubiese gustado que se constituyan formalmente las Comisiones, pero no tuvimos respuesta, así que vamos en carácter de diputados”.

“Queremos escuchar a la gente, vamos a cumplir nuestro rol de diputados, a representar al pueblo, que nos cuenten todo lo que han padecido”, dejó en claro y reconoció que “claramente en Formosa han sucedido cuestiones que vulneraron los derechos humanos”.

Consultado por el protocolo respondió: “cada uno tenemos PCR negativo, como diputados nacionales nos ampara y resguarda el artículo 69 de la Constitución Nacional que nos da inmunidad parlamentaria para no ser detenidos, además el artículo 11 establece el libre tránsito dentro del país”.

“Nosotros vamos a ir pacíficamente, no vamos a ir a montar un show como hizo Pietragalla, vamos a escuchar testimonios, no vamos a forzar absolutamente nada”, aseveró.

Por su lado, el diputado Waldo Wolf, poco después de llegar, escribió en sus redes sociales: “entramos a Formosa. Las autoridades pidieron que nos hisopemos más allá que tenemos uno oficial de ayer. Lo hicimos voluntariamente. Que bueno hubiese sido que todos hubiesen podido ejercer el derecho de entrar a su provincia con mismos requisitos. Empezamos la recorrida”.

Agenda

Según se pudo saber debido a la demora de ayer a la tarde, los legisladores nacionales no pudieron llevar adelante ninguna actividad de las que tenían planeadas, por eso a altas horas de la noche se reunieron con legisladores y funcionarios del sector local para “delinear una agenda” donde se incluirá varias entrevistas con formoseños que denunciaron atropello a los derechos humanos; además viajarán hasta Clorinda, ciudad que permanece “bloqueada” desde hace más de 150 días.

