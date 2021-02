El Municipio estableció los días, horarios y modalidad de atención en locales gastronómicos

Compartir

Linkedin Print

El director de Bromatología del municipio capitalino, Dr. Jorge Tarantini, recordó que desde ayer rige nuevamente el distanciamiento social en la ciudad de Formosa, por resolución del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, por lo cual todas las actividades comerciales retoman su funcionamiento en la modalidad de atención y horarios vigentes hasta antes del 4 de enero del corriente año.

Respecto al movimiento gastronómico, el funcionario señaló que “los bares y restaurantes podrán atender nuevamente de lunes a domingos en modo delivery y take away (retiro en los locales) de 8 a 1 horas, y de viernes a domingos, feriados incluidos, también en la misma franja horaria, con la asistencia de comensales, siempre respetando el protocolo con la distancia social, la capacidad de personas por mesa, el uso del barbijo y de alcohol en gel, con las reservas y con la trazabilidad, es decir el registro de las personas que concurren al lugar”.

“Cabe destacar que para los bares y restaurantes corre el mismo horario de diciembre, y precisamente arranca temprano por los cafés, debido a que ellos cuentan con una asistencia muy limitada en horario nocturno, ya que a partir de las 22 horas la clientela busca otro tipo de servicio y concurre a restaurantes o bares”, aclaró.

“Venido al caso, solicitamos el correcto cumplimiento del protocolo y el acatamiento de las normativas, tanto a propietarios como asistentes, para que todo se desarrolle dentro de los parámetros normales, cumpliendo con las medidas preventivas y la responsabilidad que conlleva”, exhortó Tarantini.

“Es bueno aclarar –añadió– que enfatizamos estas medidas pensando fundamentalmente en el cuidado del ciudadano, por eso tenemos intenciones de hacerlas cumplir a rajatabla”, subrayó.

“Muchos comerciantes nos manifestaron que tuvieron que tomar medidas mayores con algunos asistentes que no respetaban los turnos, por ejemplo, visto que el horario de permanencia es limitado. También se tendrá en cuenta la distancia social, y, en caso de que haya un DJ, que se mantenga separado de la gente, además del control de los decibeles adecuados. Cabe destacar que estas inspecciones las llevamos a cabo de manera conjunta con la Policía de la Provincia y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor”, remarcó Tarantini.

Comercios esenciales

“Por otra parte – agregó – las actividades comerciales esenciales se extenderán nuevamente de lunes a domingos de 7 a 22 horas, abarcando el rubro de supermercados, hipermercados, comercios de cercanías y todos los dedicados al rubro alimenticio. También volverán las ferias barriales de jueves a domingos, tales como las organizadas en La Nueva Formosa, Antenor Gauna o en la Plaza San Martín, entre otras, incluyendo la instalación de pancheros en esta última, y se ampliará el horario, siendo el mismo de 15 a 23 horas”.

Para finalizar, Tarantini sostuvo “desde nuestra dirección venimos trabajando de manera normal, tal como se hiciera desde el inicio de la pandemia, controlando exhaustivamente todos los comercios locales dedicados a la venta de alimentos y, por la noche, desde la apertura del sector gastronómico, en bares y restaurantes, realizando controles de todo lo relativo a higiene, manipulación de alimentos y el estado fitosanitario de los mismos”.

Compartir

Linkedin Print