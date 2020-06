Diputados de la Nación aprobó la regulación del teletrabajo: Arce tuvo una activa intervención

Compartir

Durante una nueva sesión virtual, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de regulación del teletrabajo y giró la iniciativa al Senado para convertirla en ley.

Allí se fijan los derechos y obligaciones de quienes desarrollen el trabajo de manera virtual y desde sus domicilios; además se establecen los derechos a la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Mario Arce quien forma parte de la Comisión de Legislación Laboral y tuvo una activa intervención explicó que el concepto de “teletrabajo” es cuando una persona trabaja en un lugar distinto a su domicilio laboral a través de cualquier sistema tecnológico o informático.

“Lo que implica la regulación del teletrabajo es necesario en la República Argentina, así como sucede en otros países. Ante el contexto de pandemia que estamos viviendo donde muchas personas están trabajando desde sus domicilios y teniendo presente que había varios proyectos se aceleró su tratamiento”, expuso el legislador, aclarando que se trabajó mucho al respecto y que se invitó a formar parte de la discusión a los gremialistas, empresarios, ministerio de Trabajo, pymes, comerciantes.

Arce asintió que es muy “importante” porque “esta figura lo que implica es generar más fuente de trabajo, porque al estar registrado y tener una cobertura, de alguna manera el trabajador va a estar más respaldado y por otro lado estamos regulando una actividad que vino para quedarse y crecer”.



A continuación, aseveró que se incorporan nuevos derechos: “está el derecho a la desconexión laboral que implica que el trabajador no sea molestado fuera de sus horarios de trabajo; después tenemos la voluntariedad que tiene que ver con que el empleado puede elegir el trabajo presencial o a distancia; también está la reversibilidad que implica volver a elegir el sistema por el cual va a trabajar”.

Por otro lado, expuso que también se tiene en cuenta la perspectiva de género donde “se garantizan los derechos de las personas que tienen familiares a su cuidado. si bien el empleador tiene la facultad de control sobre las tareas que realiza su empleado al ser en el domicilio se debe resguardar la intimidad del trabajador”.

Al ser consultado por la autoridad de aplicación, el diputado Arce indicó que es el Ministerio de Trabajo de la Nación lo cual ve con “preocupación” porque “hoy no está a la altura de las circunstancias por ejemplo para trabajar en políticas activas que mejoren los empleos registrados, siendo que es la autoridad competente para trabajar y controlar en esa línea. De incorporarse estas nuevas obligaciones a cargo del empleador va a ser más difícil todavía; el Ministerio tiene que adecuarse y estar a la altura de las circunstancias para hacer cumplir la ley”.

“Desde nuestro bloque propusimos incentivos fiscales, más flexibilidad para que la patronal pueda cumplir con sus obligaciones, pero lastimosamente no tuvimos el apoyo del oficialismo”, confió.

Donación de plasma

Otro proyecto que también quedó aprobado por los legisladores fue la Campaña Nacional de Donación de Plasma sanguíneo de pacientes que hayan estado infectados de COVID-19. “Es muy positivo porque se busca la donación de plasma teniendo en cuenta el contexto actual, sin lugar a dudas es fundamental para salvar vidas”, valoró Arce en este sentido y aseguró que “se trata de una herramienta importante para incorporar al sistema de salud, y también para que la gente tome conciencia que con esto también se pueden salvar vidas”.