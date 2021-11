Diputados: los bloques políticos definen sus autoridades para los próximos dos años

Compartir

Linkedin Print

Las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados definirán la próxima semana las conducciones de esos espacios políticos para el próximo período parlamentario, de cara a la sesión preparatoria que se realizará el 7 de diciembre en la cual jurarán los 127 diputados electos en noviembre y se renovarán las autoridades del cuerpo legislativo.

El Frente de Todos llegará a esta sesión con la garantía que conservará la presidencia de la Cámara baja al mantener la primera minoría con 118 legisladores, y volverá a postular para ese cargo al actual titular del cuerpo Sergio Massa, según informaron fuentes parlamentarias.

El oficialismo además ratificará como jefe del bloque a Máximo Kirchner y se encamina a mantener como vicepresidenta a Cecilia Moreau y como secretaria parlamentaria a Paula Pennaca, señalaron fuentes parlamentarias del oficialismo.

En cambio, las presidencias de las comisiones se designarán en febrero o marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias, ya que solo se armarán los cuerpos indispensables para tratar los proyectos prioritarios del Gobierno que son el programa plurianual y el Presupuesto 2022, la reforma de la ley de Hidrocarburos, la Ley para el Desarrollo Agro-bio-industrial; la de Compre Argentino; la de Electromovilidad y la de Industria Automotriz.

En este contexto en diciembre sólo se tendrán que conformar las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Energía, de Agricultura y de Pymes que deberán tratar la agenda de iniciativas impulsada por el oficialismo.

En cambio, en Juntos por el Cambio no se definió aún quién conducirá el interbloque opositor que hoy preside Mario Negri, ya que previamente se tienen que elegir los presidentes de cada una de las bancadas y, en el caso de la UCR, aún siguen las tensiones ya que un sector de diputados vinculados a Evolución Radical buscan motorizar el desplazamiento del legislador cordobés y poner en ese lugar al porteño Emiliano Yacobitti.

De todos modos, allegados a Negri señalan que ya tiene los votos para continuar al frente del bloque radical porque tiene el respaldo de 27 de los 45 legisladores que componen la UCR, mientras que Yacobitti solo está consiguiendo 15 adhesiones, con lo cual no podrá cumplir su objetivo pero sí buscará pelear por otros cargos que le corresponden a la UCR como la vicepresidencia tercera y en las comisiones de control como la de DNU.

Voceros parlamentarios señalaron que la idea es tener el miércoles definida la conducción del bloque radical y del interbloque, así como los diputados que ocuparán las vicepresidencias primera y tercera del cuerpo legislativo.

La pelea por la jefatura radical está íntimamente vinculada a la disputa por la conducción del radicalismo que se debe definir también en diciembre y en la que están compulsando para suceder a Alfredo Cornejo, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y Martín Lousteau, ya que el mandatario jujeño respalda a Negri y Lousteau a Yacobitti.

Uno de los puntos de controversia dentro de la UCR será la vicepresidencia tercera que hoy está en manos de Alfredo Cornejo, quien renunciará en diciembre para asumir como senador nacional por Mendoza.

Si se confirma a Negri como presidente del bloque radical es probable que también continúe al Frente del Interbloque de JXC ya que recibió el respaldo para mantenerse en ese cargo de parte del titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y del ex presidente del cuerpo, Emilio Monzó, que tendrá un bloque de cuatro miembros.

En cambio, el Pro ya saldó la discusión de la presidencia de esa bancada donde continuará como titular Cristian Ritondo al desistir los denominados «halcones» que se referencian con Patricia Bullirch de plantear una discusión por la conducción y ahora darán la pelea por obtener algunos cargos destacados en las comisiones.

Ritondo cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y de la ex mandataria María Eugenia Vidal para mantenerse en ese puesto por los próximos dos años.

Por otra parte, el interbloque Federal integrado por Consenso Federal, los socialistas, Avanzar con Vos, y Córdoba Federal y que se mantiene como la tercera fuerza, definirá si mantiene como presidente al bonaerense Alejandro «Topo» Rodríguez.

En tanto, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tendrá cuatro miembros y estará conformado por Juntos por Rio Negro, el Frente de la Concordia Misionero, aunque es probable que se sumen el Movimiento Popular Neuquino y el partido Ser, un partido provincial de Santa Cruz.

Fuentes parlamentarias señalan que el rionegrino Luis Di Giacomo puede convertirse en el nuevo presidente, en reemplazo de José Luis Ramón, quien termina su mandato y será legislador provincial por el Frente de Todos en Mendoza.

Por su parte, las dos agrupaciones de derechas La Libertad Avanza que se referencia en Javier Milei y Avanza Libertad, que conduce José Luis Espert, se encaminan a mantenerse como bloques separados, según señalaron fuentes parlamentarios.

Finalmente, el Frente de Izquierda definirá si armará un interbloque ya que pertenecen a partidos diferentes ya que Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca son del Partido Socialista de los Trabajadores y Romina del Pal es del Partido Obrero.

Compartir

Linkedin Print