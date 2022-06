Diputados trata hoy el alivio fiscal para monotributistas

Compartir

La Cámara de Diputados llevará a cabo desde las 11 una nueva sesión especial impulsada por el Frente de Todos para debatir un conjunto de proyectos económicos, culturales y políticos, entre los que figuran los proyectos para otorgar alivio fiscal a más cuatro millones de monotributistas y autónomos, de extensión de beneficios fiscales para industrias culturales, creación de parques nacionales y capacitación de funcionarios sobre la causa Malvinas.

La sanción de estas iniciativas está asegurada ya que el oficialismo cuenta con el respaldo de los interbloques Federal y Provincias Unidas, lo que le permite garantizar el quórum de 129 diputados así como la aprobación de los dictámenes emitidos por las respectivas comisiones.

El Frente de Todos estima también que respaldarán los proyectos el Movimiento Popular Neuquino y el Bloque Ser, mientras que Juntos por el Cambio apoyará la mayoría de las iniciativas, aunque tiene objeciones en el tema de la prórroga por 50 años de los beneficios para industrias culturales que propone acotarlos y sobre las deducciones de Ganancias que se otorgarán a los autónomos.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas; y por otro lado, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. El proyecto adelanta al 1 de julio próximo el ajuste para los montos máximos de facturación, con la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias.

De acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $601.959,49; Categoría B $894.804,65; Categoría C $1.252.726,50; Categoría D $1.724.532,59; Categoría E $2.277.684,56; Categoría F $2.847.105,70; Categoría G $3.416.526,83; Categoría H $4.229.985,60; Categoría I $4.734.330,03; Categoría J $5.425.770,00; y Categoría K $6.019.594,89.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, el proyecto propone «incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia». De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $505.129,66 a $757.694,52.

Así, la «brecha» de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Otro proyecto clave que se debatirá extiende por 50 años los beneficios para las industrias culturales que se vencen a fin de año. La prórroga hasta 2072 de las asignaciones Específicas para Industrias e Instituciones Culturales, busca evitar el desfinanciamiento de organismos como el Instituto del Cine, el del Teatro y el de la Música y es reclamado por actores del sector.

También, se debatirá el proyecto de la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos cero kilómetro de origen nacional para propietarios de licencias de taxis.

