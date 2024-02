Docentes Autoconvocados se mantienen en alerta ante decisiones del Gobierno Nacional

El gremio Docentes Autoconvocados, a través de un comunicado de prensa, explicaron que ante la difusión en los grandes medios nacionales de la suspensión de las transferencias de fondos docentes desde Nación a las Provincias (Incentivo y Conectividad, 5ta hora) y el peligro del no inicio planteado por las centrales docentes y/o gremios nacionales resulta importante aclarar algún dato que puede resultar confuso.

Al respecto, la secretaria gremial, Nilda Patiño dijo “debemos afirmar que en algunas provincias como Formosa esos montos suman más que el 10 % de los ingresos de un docente. Esto se debe a la característica adoptada desde la creación del Incentivo y de la Ley de Financiamiento que incorporaron el concepto de salario inicial sobre el conocido salario básico (salario legal y sobre el cual se realizan deducciones y aportes)”.

Y continúa “desde ese tiempo los documentos del Consejo Federal donde se reúnen ministros de educación de todas las jurisdicciones y el Ministerio de Educación (ahora Subsecretaría) hablan de salario inicial, que significa «Ningún docente debe ganar menos que en referencia al salario inicial”. A partir de allí las jurisdicciones (provincias o Ciudad de Bs As) deciden cuánto y cómo se paga para llegar a ese salario inicial. En algunas provincias, dijo Nilda Patiño, es el piso sobre el cuál aumentan o para otras es el techo, pues muy raras veces lo superan”.

Asimismo, explicó “lo concreto es que se hizo costumbre; desde los Estados (nacional y provinciales) que nos abonaran, sin sonrojarse siquiera, un volumen de sumas no remunerativas o popularmente conocidas como sumas en negro para llegar al monto establecido como salario inicial”.

Patiño, también explica que “a pesar de reiterados reclamos ante las autoridades provinciales como nacionales indicando la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta forma de abonar Salario los docentes no se logró la incorporación paulatina esas sumas al básico; sino que cada año se renovaron, sostuvo la dirigente gremial”.

“En el caso de la Provincia de Formosa partimos de un básico muy pobre, y de ahí cualquier porcentaje se traduce en una cifra que no conforma a nadie. Para demostrar lo que digo, dijo Patiño, analicemos la grilla y que discrimina ítem del salario docente para cumplir con el salario inicial planteado”, explica en la misiva.

“Allí se puede observar cuánto gana un maestro o un profesor con quince (15) horas cátedras y que no tienen antigüedad en la docencia, también cuánto ganarían esos docentes con diez (10) años de antigüedad y luego con veinticuatro (24) años. De esa comparación y análisis resulta fácil deducir cuánto significan esos montos nacionales en nuestros haberes, pues de los 280.000 $ de salario inicial anunciado por el Gobernador para febrero el Salario Básico será de 111.838. Esta composición hace que casi no haya diferencia económica entre estos tres tramos de antigüedad de la carrera docente”.

“Esta precariedad que tanto denunciamos y explicamos, a veces sin que el propio docente comprenda, hoy nos estalla en el rostro, pues peligra que podamos percibir esas sumas, pues son fondos especiales por fuera de la coparticipación”.

Por último detallan que frente a este panorama el 15 de febrero en cada uno de los establecimientos se iniciará una consulta sobre qué es lo que se hará; pues venimos reclamando la necesidad de aumento salarial urgente que equipare el salario inicial a la Canasta Básica y resulta que ahora podríamos cobrar menos aún. Peligran, también, la copa de leche, comedor escolar y 5ta hora”.