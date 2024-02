La Policía desmiente fake news de las redes sociales

La Policía de la provincia de Formosa salió al cruce de una publicación en la red social Facebook y aclaró que se trata de una falsa información o fake news, dado que ningún departamento, sección o grupo especial de la Institución solicita dinero a cambio de resolver hechos delictivos.

Según la fake news, efectivos del Departamento Informaciones Policiales le habían solicitado a un comerciante 500 mil pesos y luego otros 200 mil para esclarecer el robo de 15 millones de pesos. También se afirma que pese a pagar en ambas oportunidades, no hubo avances en la investigación.

Ante la gravedad de la acusación, el Comando Superior de la fuerza provincial realizó una investigación acerca de la publicación y estableció que no existe denuncia por el delito de robo de dinero por el monto señalado en el Departamento Informaciones Policiales.

No obstante, en el orden interno se dispuso la sustanciación de una causa administrativa para investigar la situación descrita y no dejar ninguna duda del correcto actuar policial.

De la misma forma, se invita a cualquier persona que se sienta damnificado/a realizar la denuncia correspondiente en cualquier dependencia policial más próxima a su domicilio o en la fiscalía del Juzgado de Instrucción en turno.

Por otra parte, a los efectos de brindar mayor transparencia al accionar de los funcionarios públicos, el jefe de Policía realizará una presentación ante el procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sergio Rolando López, para que se investigue el caso.

En este sentido, es importante aclarar que conforme la Ley 428, capítulo 4 Artículo 13, entre las funciones de la Policía se encuentra el deber de investigar, practicar las diligencias necesarias para asegurar la prueba, determinar sus autores y partícipes para colocarlos a disposición de la justicia.

El objetivo de las noticias falsas (fake news) es instalar temas en la agenda mediática que provoquen cierto humor social en la comunidad y, en este caso en particular, atentar contra el alto prestigio del que goza la fuerza provincial en la sociedad formoseña y el país.