Dólar: «Las subas no solo golpean al comerciante, sino que también al bolsillo del trabajador»

El presidente de la CAPyMEF, Carlos Werlen en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la disparada del dólar y del impacto directo que trae esto a la economía, aseguró que “las subas no solo golpean al comerciante, sino que también al bolsillo del trabajador”. Asimismo, dijo que hay que ver que sucederá el lunes post elecciones porque la inflación es una incertidumbre.

Werlen comenzó diciendo: “lamentablemente lo que ocurre con el precio del dólar va a impactarnos, veníamos de una meseta de precios donde hemos tenido aumentos que no fueron tan importantes, lo que nos llevó a pensar que se iba a estabilizar un poco lo que hace a la inflación, pero otra vez nos vuelve a golpear el valor de dólar y este seguro con el transcurrir de los días va a estar impactando en los precios, aunque ya en algunos rubros como lácteos y fiambres la nueva lista de precios nos marca un 10 por ciento de aumento”.

Indicó que “las subas no solo golpean al comerciante, si no que también al bolsillo del trabajador y ya no estamos acostumbrando a esto y no debería ser así. Hay que decir que ya no hay referencia de precios, ni de nada. No sabes si compras barato o caro”.

Ventas

Consultado acerca de cómo se desarrollaron las ventas, explicó “la gente solo quiere sacarse de encima los pesos, hemos tenido un repunte en las ventas en estos primeros días cuando el empleado cobró su sueldo. Fue pequeño el repunte, pero esto se derrumba nuevamente”.

“Estamos preocupados por la situación y cuando nos poníamos contentos porque veníamos vendiendo bien, volvemos a caer nuevamente con lo que hace a la economía”, señaló.

Elecciones

“El post de las elecciones también tenemos que ver porque dependiendo de quién gane, la inflación es una incertidumbre”, cerró.