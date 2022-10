Domingo Cavallo propuso un nuevo régimen cambiario y pidió que «el dólar se use como moneda»

Compartir

Linkedin Print

El exministro de Economía dijo que «tenemos que permitir que el dólar sea utilizado como moneda». «No significa reemplazar todos los pesos con dólares», explicó.

Domingo Cavallo reapareció este fin de semana y propuso crear un nuevo régimen cambiario para la Argentina, al tiempo que pidió que permitan «que el dólar vuelva a ser utilizado como moneda».

Cavallo aseguró que es necesario que el país «implemente un régimen cambiario completamente diferente al de hoy» y disparó: «Tenemos que volver a permitir que el dólar sea utilizado como moneda».

El plan de Domingo Cavallo

Al respecto, el exministro de Economía consideró que eso «no significa reemplazar todos los pesos con dólares, porque obviamente el Banco Central no tiene forma de hacerlo, pero sí que pueda funcionar como moneda en todo sentido».

En diálogo con el canal LN+, Cavallo sostuvo que todas las transacciones «que no sean exportaciones e importaciones deben producirse entre particulares en un mercado cambiario totalmente libre».

«Solamente así es posible que vuelvan a entrar los capitales argentinos que están afuera», completó.

Para el exfuncionario, los efectos de este programa no serían inmediatos, pero indicó que “a medida que la gente se vaya acostumbrando a que el dólar también funciona como una moneda” la perspectiva del país cambiaría.

“No tiene sentido que el Banco Central venda de sus divisas para viajes y turismo”, opinó.

El dólar blue, en caída libre

En tanto, el dólar blue continúa con la tendencia bajista que inició hace dos meses.

Luego de tocar los $295 a fines de agosto, el dólar paralelo comenzó a acomodar su precio a la baja hasta cerrar el viernes pasado, en $277, su menor valor desde el 15 de septiembre.

Entre los factores que influyeron al descenso del precio se refiere la mayor estabilidad económica y política con la llegada de Sergio Massa, el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la búsqueda hacia un orden fiscal y monetario que incluso con mayores restricciones al acceso de las divisas, se logró que los dólares financieros no avanzaran de forma violenta.

De esta manera, la brecha que aún sigue siendo elevada logró ubicarse por debajo del 90% con un dólar oficial que se mueve más a la par de la inflación.

Compartir

Linkedin Print