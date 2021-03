D’Onofrio: “Me gustaría ser presidente de la AFA”

Compartir

Linkedin Print

El momento de River, los refuerzos, la continuidad de Gallardo más allá de diciembre, las obras en el Monumental y su rol en el futuro fueron los ejes de la charla de Rodolfo D’Onofrio, presidente del Millonario, con ESPN 360. El titular del club culminará su gestión, que acumula 12 títulos en el área de fútbol profesional, a fines de 2021. Y repasó sus vivencias al frente de la institución de Núñez.

El timming para contratar a Gallardo: “Yo tuve suerte, que está acompañada por un trabajo fuerte. Nosotros habíamos armado un proyecto, y por ejemplo nos ocurrió que se fue Ramón; hablé con Enzo (Francescoli) y fuimos por Marcelo Gallardo. Si Ramón, en lugar de avisarnos un martes, nos avisaba un viernes, Gallardo firmaba con Newell’s”.

Los momentos malos al frente de la institución: “Los momentos malos fueron con el fútbol argentino. En todo este tiempo que ha transcurrido, uno va sintiéndose feliz por lo que va haciendo, pero sin dejar de pensar que tiene un final. A River pude cambiarlo, el fútbol argentino no cambió en siete años y medio. Hoy estamos en uno de los momentos más bajos, y es por los dirigentes y por el presente de argentina. Cualquier país limítrofe hoy paga mejor por los dólares que hay. Es absurdo. No se puede cambiar por un tema cultural”.

¿Le gustaría ser presidente de AFA?: “No está en los estatutos que un presidente de River o Boca no puedan ser presidentes de AFA. Eso es parte del folclore del fútbol argentino. Ha tenido presidentes hincha de Boca, tiene un presidente hincha de Boca, y puede tener presidentes hinchas de River. ¿Si me gustaría ser presidente de la AFA? Sí, por qué no… Creo que hay mucho para hacer y transformar. Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda; no estoy destituyendo a nadie eh. En el tiempo que corresponda y cuando sea, y si no ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar… Como presidente de River estamos al servicio de, no somos los reyes de… Tenemos que ser transparentes, y no puede ser que los campeonatos del fútbol argentino no tengan fechas definidas para todo el año. No puede ser. Cuando vendés los derechos internacionales a todo el mundo, no pueden programar los partidos, entonces”.

“Hay que dejarse ayudar. El seleccionado argentino también tiene que tener una estructura seria. No hace falta que yo sea el presidente, puedo colaborar con los que están ahora también”.

La venta de abonos: “El abono que estamos vendiendo es de junio de este año hasta el año que viene. De acá a junio puede haber público en el fútbol con protocolos y eso va a ser gratis. Vendimos el primer día el 10%, algo que nunca nos pasó en la venta de abonos”.

“A todos los que les gusta ver el buen fútbol de River les quiero decir una cosa: los jugadores cobran. A los jugadores buenos hay que pagarles. A los técnicos buenos hay que pagarles. Si querés un equipo competitivo, tiene su precio. Si queremos tener un fútbol para la mitad de la tabla, un técnico que haga la plancha, cobramos la mitad”.

La posibilidad de la vuelta del público en el fútbol: “Estuvimos el otro día reunidos con Santilli en la AFA. River es uno de los equipos que presiona para que regrese el público. Hay teatros, hay cines, hay bingos; todo cerrado. Esto es al aire libre. ¿No se puede poner un 20%, 30% de aforo en los estadios? Separados por cuatro butacas y con todos los protocolos. Hay canchas que son más factibles que otras. Yo me imagino que si no viene una segunda ola, con protocolos podríamos empezar porque también hay apoyo de varias provincias”.

Su recuerdo sobre el día del gas pimienta en la Bombonera, por la Copa Libertadores 2015: “Esa es una historia que jamás pensé que la iba a vivir. Por todo el respeto a los hinchas de Boca entré porque vi que era una barbarie. Bajé los 200 escalones y me metí en la cancha porque son como mis hijos. Nunca le dije nada a Arruabarrena y sólo hablé con Gallardo y el árbitro para que cuidara a mis jugadores. Me puteaban 48.000 personas y me sentía como un futbolista. Ni me di cuenta que lo hice”.

El futuro de Borre, ¿renovará?: “No tengo la menor idea porque creo que él se está tomando su tiempo. Borré, tiene que tener tranquilidad y no apurarse. Si quiere que su futuro sea en River, así será”.

¿Discute con Gallardo?: ”Discutimos con Gallardo cada tanto, somos dos personas temperamentales. Cené con él anoche y tuvimos una conversación muy humana, fuera del fútbol. Es muy trabajador e inteligente, una persona que fomenta los valores, también. No me imagino un equipo o jugador de River desvirtuando los valores de River porque Gallardo no lo permitiría jamás”.

¿Seguirá Gallardo en River más allá de diciembre?: ”Yo creo y espero que siga. Yo me voy en diciembre, pero quiero dejar un club organizado, un grupo que ya está armado con Brito y Patanian que está directamente relacionada con la gestión nuestra. Trato por todos los medios de cuidarlo a Marcelo y esa será la misión del que siga. Darle señales de que el club quiere ir por todo. Él nunca va a ir a un equipo a hacer la plancha. Es líder y esos no se fabrican, es algo que se lleva adentro. Yo lo veo que tiene la relación justa con los jugadores, no es cabrón ni es amigo. Ésa es la relación correcta y es uno de los mejores entrenadores del mundo”.

Compartir

Linkedin Print