Dueños de móviles que brindan el servicio “Punto a Punto” piden elevar el costo del pasaje a $1200

Los dueños de móviles que brindan el servicio “Punto a Punto” en la ciudad de Formosa piden al Municipio capitalino elevar el costo del pasaje de $1000 a $1200 ya que coinciden que se trata de una medida más que necesaria ante las constantes subas que se vienen registrando en diferentes ámbitos y que afectan lógicamente también al transporte.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Richard, uno de los trabajadores que brinda el servicio en cuestión, dijo que hasta el momento vienen trabajando “bien” y que “tenemos un buen pasaje porque la gente se sube”.

“Nosotros actualmente cobramos un pasaje de $1000, pero ante las reiteradas subas de precios que se vienen registrando, presentamos el pedido de aumento de la tarifa a $1.200. Estamos aguardando que la Municipalidad nos autorice”, continuó explicando el mismo.

Consultado si es que la gente emite algún tipo de “quejas” por el actual costo respondió que en general no, porque se brinda un buen servicio y hay conformidad. “En su mayoría no dicen nada ya que está bien el costo para el servicio que estamos prestando, entonces el 90% no tiene problemas”, acotó.

“Teniendo en cuenta que brindamos un buen servicio pedimos un aumento, para para cubrir los gastos ya que todo está muy caro”, cerró.