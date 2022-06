Duki estalló en Twitter después de los rumores de infidelidad de Emilia Mernes

Compartir

Después de la viralización de un video de Emilia Mernes en La Bresh, Duki salió a hacer su descargo y criticó a quienes hicieron circular rumores de conflictos en la relación de ambos. El trapero se mostró molesto por los comentarios y pidió que dejen de opinar sobre el vínculo. Hasta el momento, la cantante no se manifestó sobre el hecho en sus redes.

Desde hace tiempo, la pareja de Duki y Emilia es una de las que más repercusión genera en las distintas plataformas. Ambos se encuentran en lo más alto del género urbano y su popularidad aumentó aún más al mostrarse juntos. En ese contexto, hay mucha atención sobre cada una de las intervenciones y apariciones que realizan ambos y en esta oportunidad eso jugó en contra.

La excantante de Rombai se hizo presente en la última edición de La Bresh de Madrid. A pesar de que estuvo en el VIP, un video que compartió la propia fiesta desató la polémica. Todo surgió en TikTok, donde una usuaria compartió esa grabación, donde se la puede ver brevemente y escribió: “¿Con quién estaba Emilia ayer en La Bresh de Madrid?”.

El video consiguió notoriedad en la plataforma y fue publicado por el usuario de Twitter @badgyaItom. Junto con las imágenes, mencionó que Emilia Mernes bailó de espaldas a un joven y calificó a Duki como “cornudo”.

Lejos de dejarlo pasar, el intérprete de Goteo se enojó y lo expresó en la plataforma. “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todos los días 24 hs al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta”, escribió. A partir de esto, el tema se volvió tendencia en la red social y dio lugar a la opinión de miles de usuarios.

Solo unos minutos después, amplió su descargo y despejó cualquier tipo de duda sobre cómo se encuentra la relación entre ambos: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña”.

“¿Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás? Suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuanto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando. Vivan y dejen vivir”, cerró con mucha bronca por la situación que vivió.

De esta manera, Duki remarcó que, al menos hasta el momento, no hay ningún conflicto. Tanto en Twitter como en Instagram, ambos suelen mostrarse juntos mientras disfrutan distintos momentos como pareja.

Después del cruce y de recibir agresiones por parte de fanáticos del trapero, el usuario que publicó el tuit de la discordia redobló la apuesta y agregó que el hecho de que ambos conozcan al hombre con el que estaba Emilia no cambia el hecho de la supuesta infidelidad.

