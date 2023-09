Dura advertencia de Bullrich a Milei: «Si Barrionuevo va a manejar las obras sociales, la casta la tenés adentro»

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JXC), Patricia Bullrich, cuestionó al postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sus acercamientos con el dirigente sindical Luis Barrionuevo al señalar que el libertario “tiene adentro” a la casta que afirma querer combatir.

“Si tu secretario de Trabajo o el que te maneje las obras sociales va ser Barrionuevo, la casta la tenés adentro”, dijo Bullrich durante una entrevista con radio Rivadavia.

La candidata presidencial apuntó que “el peronismo siempre ha actuado de la misma manera y cuando ve algo que le puede competir lo compra, se le mete adentro”.

En este sentido, dijo desconocer si existe un pacto entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el postulante libertario a la Presidencia, aunque aseguró que de parte de Milei existe “una ingenuidad de alguien que no tiene equipos para gobernar la Argentina”. Sobre las propuestas de Milei, Bullrich dijo que “muchas de ellas se han metido en el cajón” y atacó la dolarización propuesta por el libertario al decir que “es una obviedad que no se puede dolarizar sin dólares, y por eso nosotros proponemos el bimonetarismo”.

Sobre el postulante de La Libertad Avanza afirmó asimismo que es “es una persona que está muy sola, que no tiene la cantidad de personas, ni equipos, ni gobernadores, ni diputados para asentar a un Gobierno”, y agregó que Milei “es puesto en ese lugar de centralidad por el peronismo porque perciben que es algo débil que les permite volver al poder”.

Al justificar el voto en contra de Juntos por el Cambio en el Congreso nacional a los cambios al impuesto a las Ganancias, que obtuvo media sanción en Diputados, Bullrich dijo que “si bajás los impuestos tenés que bajar gastos; ahora si bajas impuestos y no bajás gastos, se lo trasladás a los argentinos en el impuesto inflacionario”.

Este mediodía, en tanto, Bullrich participará de un acto en el Puente Pueyrredón, a las 13.30, donde firmará un acta para terminar con los cortes y piquetes en caso de llegar a la Casa Rosada.

