Durante más de 24 horas trabajaron para contener un voraz incendio en la empresa Unitán

Desde las 11:30 horas del sábado y hasta el mediodía de este domingo, los efectivos del Cuerpo de Bomberos y de otras dependencias trabajaron de manera incansable para contener un voraz incendio que se propagó en el predio de la empresa Unitán, en la localidad de Estanislao del Campo.

Todo el esfuerzo valió la pena y evitó que las llamas se propagaran a zonas aleñadas, donde fue fundamental la experiencia profesional y la vocación de servicio y entrega de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía.

El sábado cerca del mediodía, personal del Destacamento Bomberos Mixto Las Lomitas tomó conocimiento que en el predio de la Empresa Unitán, ubicado sobre Ruta Nacional N° 81 de Estanislao del Campo, se incendiaban unos rollizos de quebracho colorado.

Con la premura del caso, los efectivos acudieron al lugar, donde ya se realizaban tareas de extinción, con trabajos a cargo del personal policial de la Comisaría de Estanislao del Campo con tanque cisterna, más el apoyo de uniformados de la Comisaria de Ibarreta con un tanque Cisterna con capacidad de 3.000 litros.

El predio de la citada empresa cuenta con una superficie aproximada de 200 x 200 metros, con 46 pilas o lote de rollizos de quebracho colorado, habiéndose ya combustionado en ese momento 41 pilas.

Eran lotes de cinco metros de altura cada uno, equivalente a unas 140.000 toneladas de rollizos de quebracho colorado.

El fuego se propago rápidamente debido a que las parvas encendidas caían en los distintos lotes, y dado al fuerte viento presente, se aceleró la combustión.

Por la magnitud del incendio, se contó en el lugar con la colaboración del Municipio local, encargada de la reposición de las provisiones de agua a las unidades, mediante dos tanques cisternas, más la ayuda de una retro excavadora perteneciente a Vialidad Provincial y una grúa.

También se integró al equipo de trabajo en horas de la tarde el camión cisterna del Cuartel Central de Bomberos, que colaboró con el personal presente en el lugar.

Durante toda la jornada, el personal policial de las comisarías de Campo e Ibarreta colaboró con las tareas preventivas de circunscribir el lugar, evitando que se propague a la comunidad Juan Bautista Alberdi, como así a los campos aledaños.

Los efectivos se encontraban equipados con mochilas y palmetas, realizando recorridas constantes a modo infantería, alrededor de Unitán para observar si las virutas-partículas flamígeras no fueran a ocasionar otro tipo de incendio que pueda dar inicio a otra propagación de llamas.

Después de más de 24 horas de trabajo ininterrumpidos, se logró contener y circunscribir el incendio al predio.

A pesar que el incendio en horas de la madrugada se encontraba en estado de ceniza, circunscripto y controlado, el viento continuo presente en el lugar por lo que a partir de las 07:00 horas de este domingo, personal de la Especialidad y de la Comisaría local, reinició el armado y emplazamiento de las primeras líneas de ataque para las tareas de extinción de las llamas, que aún persisten, en primer lugar en el sector más próximo a zonas de pastizal que aún no fueron afectadas, para evitar la propagación hacia zonas de campo.

Ante este tipo de hechos, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda:

No realice quema de basuras o pastizales en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.

Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su inmueble, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de 3 metros, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

Si se desplaza sobre ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las altas temperaturas pueden iniciar un incendio (efecto lupa).

Si realiza una fogata, coloque piedras alrededor del fuego y, luego de apagarlo con agua o tierra, asegúrese de haberlo hecho correctamente removiendo las cenizas.

Evite encender fuego en época de sequía.

Si viaja por ruta y observa un incendio de pastizal y/o campo, llame inmediatamente a los Bomberos y circule con precaución.

No apiles troncos ni ramas cerca de la casa.

Mantenga los techos, canaletas y desagües libres de hojas y ramas, ya que en un incendio es material combustible que alimenta al fuego.

Si tiene pileta, manténgala con agua durante todo el año, ya que puede ser utilizada por los bomberos para controlar el avance del fuego.

Si cuenta con tubos de gas o un depósito de gas butano (Zeppelin), es muy importante asesorarse sobre las normas de seguridad apropiadas.

Si tiene depósitos con combustibles líquidos (nafta, gasoil, etc), asegúrese de que se encuentren en lugares libres de basura o leña y lejos de la exposición solar. Coloque cartelería informativa conforme legislación vigente y a la vista.

Es recomendable usar rejillas matachispas en los escapes de los vehículos para circular por el monte.

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911, o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.

