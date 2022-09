Piñeiro: «Tenemos que estar preparados porque vamos a gobernar Formosa»

Compartir

La semana pasada, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional por Mendoza Omar de Marchi reunieron a dirigentes políticos de todo el país con la consigna: «Preparándonos para gobernar: un país federal».

De este encuentro participó, entre otros dirigentes de Formosa, el concejal capitalino Gerardo Piñeiro quien en el piso de Exprés en Radio dijo que «tenemos que estar preparado porque vamos a gobernar».

Primero, el edil indicó que «fuimos convocados a participar de una jornada donde se hacía un análisis del gobierno que sen viene, un análisis real de las provincias, de los distintos municipios porque tenemos que prepararnos para tener un pantallazo general de la situación macroeconómica, qué hay que hacer, cómo salir de esto, en definitiva, prepararnos para ser gobierno».

«Nosotros vamos a prepararnos, no tenemos que improvisar, debemos tener datos reales, tenemos que hacer un estudio con tiempo en cada una de las ciudades, distritos, provincias y regiones, que no nos pase en un estado de improvisación», continuó el mismo y reiteró en la necesidad de la «preparación» porque «vamos a gobernar la Argentina, Formosa, las ciudades».

«Larreta en su discurso dijo ‘le vamos a ganar a Insfrán’ y por sobre todas las cosas nosotros tenemos que preparar para que eso pase», lanzó Piñeiro.

Seguidamente, el concejal expuso que la sociedad está buscando una renovación en la política, en los órganos de gobierno y «tenemos que estar preparados, porque no podemos estar esperando toda una vida este momento para llegar en una etapa de improvisación, tenemos que tener un diagnóstico real de cómo está la situación en Formosa, en la región, cuáles son distintas posibilidades y potenciales de trabajo que tenemos, como generar fuentes laborales genuinas, qué tenemos que hacer para que eso pase, en nuestro caso la calidad institucional es el principal obstáculo que tenemos para que capitales privados puedan invertir, ya que no lo hacen por la falta de seguridad jurídica y la falta de transparencia institucional».

Asimismo, reconoció que los cambios en las sociedades no van a venir porque sí, sino que «tenemos que decirle a la gente cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a generar fuente de trabajo, es necesario contar con un proyecto real para ello, cómo nosotros vamos a lograr la independencia de las autonomías municipales y la transparencia en la gestión pública».

«Lo real es que cada una de las instituciones existe legalmente, ahora lo que falta es la voluntad política de implementarla, de ponerla en funcionamiento. Si nosotros no tenemos calidad institucional en Formosa no van a venir los fondos de inversión», sentenció.

