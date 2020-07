Duro panorama del ex ministro de Economía Hernán Lacunza: “La foto del final va a ser peor”

Compartir

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, consideró hoy que el Gobierno debe exhibir un plan económico de corto plazo para evitar tener un problema inflacionario serio en unos meses. En este sentido, consideró que es muy relevante llegar a un acuerdo en torno de la deuda con los acreedores externos.

En declaraciones a radio La Red, el último ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri consideró que la gestión actual priorizó la cuestión sanitaria y por este motivo “logró mejores resultados que otros países, al menos hasta ahora, porque no hay que cantar victoria”.

“Hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas, que son las pymes y los comercios que cerraron. La Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática a costa de la segunda. Es una cuestión política y los resultados son acordes a esa estrategia”, introdujo.

Y desarrolló: “En materia sanitaria los resultados son mejores a los mundiales aunque la película no terminó. Y los económicos son peores. Nosotros llegamos en una posición inicial delicada porque veníamos de un año y medio de recesión… La foto del final va a ser peor, más definida”.

“En este contexto, la capacidad del Estado es limitada”, aclaró Lacunza, en relación a la asistencia que le presta el sector público a los sectores afectados por la pandemia del coronavirus.

Por esta razón, indicó, es bueno cerrar las “diferencias” que subsisten con los acreedores en torno de la deuda de USD 66.500 millones que el Gobierno pretende renegociar. “Cuando negocias en nombre de 45 millones de argentinos no conviene apuntarle al fleje”, dijo.

“Siempre hablar por radio es más fácil que estar ahí sentado; pero lo que se podría haber hecho distinto es no agravar más la situación fiscal; no agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo: que además de las víctimas sanitarias y económicas, tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión”, advirtió.

“Hay que ser muy cuidadoso con eso y por esta razón hay que arreglar la cuestión de la deuda en dólares y en pesos”, indicó. El Gobierno prevé, luego de la actual renegociación de la deuda bajo legislación extranjera, iniciar un proceso similar con la que fue emitida bajo ley local.

Lacunza sostuvo que es clave que el gobierno le muestre a la sociedad un plan económico, al menos de corto plazo.

“Si en unos meses hay un iceberg, es bueno saber cómo se lo va a evitar. Eso se logra con un plan económico que hoy no está. No digo que no exista, pero la gente no lo conoce; tal vez está en la cabeza de los funcionarios, pero no se sabe cuál es”, afirmó.

Ante esta incertidumbre, aclaró, la gente sigue recurriendo a la compra de dólares “a cualquier precio”, pese a las restricciones que colocó el Gobierno en los últimos meses para acceder a la divisa norteamericana.

Por otro lado, consultado acerca de las críticas del actual gobernador Axel Kicillof, quien dijo que recibió una provincia en situación de “tierra arrasada”, el economista respondió: “La verdad es que pienso que es un discurso de barricada; la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales desde hace décadas y recibe menos ingresos de los que produce”.

De inmediato, recordó que, si bien la deuda provincial aumentó en dólares, guarda la misma relación con el producto provincial que en 2015, ya que en aquel entonces aparecieron “deudas no publicadas” cuando asumió María Eugenia Vidal, cuya cartera económica ocupó Lacunza hasta ser designado por Macri en 2019 en el gobierno nacional.