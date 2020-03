Dybala: «Estoy mucho mejor, antes no podía hacer nada, me faltaba aire»

Compartir

El jugador de la Juventus comunicó hace unos días que dio positivo en el test junto a su novia. Sin embargo, actualmente está mejor de salud y presenta menores complicaciones. «Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy bien y mi novia también, afortunadamente», amplió.

Paulo Dybala habló de su experiencia tras dar positivo de coronavirus junto a su pareja. Contó que por momentos se le hizo muy difícil entrenar y que le faltaba el aire. Actualmente ambos están bien de salud. Por otra parte, imputaron a su familia por desobedecer el aislamiento obligatorio.

«Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada», comenzó diciendo la ‘Joya’. El mundo del fútbol se conmocionó tras saber que el gran jugador argentino portaba el virus junto con su pareja.

Paulo era un gran candidato a portar el COVID-19 luego de que se conocieran los casos positivos de sus compañeros Daniele Rugani y Blaise Matuidi. El jugador actualmente sigue realizando la cuarentena obligatoria con Oriana Sabatini, su pareja.

«Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente», destacó Dybala.

Por otra parte, imputaron a la familia del jugador por incumplir el aislamiento obligatorio. Vecinos de Córdoba denunciaron que Gustavo (su hermano mayor), su cuñada y madre, volvieron de Torino el 14 de marzo (una de las zonas más afectadas por la pandemia) y no cumplieron con el aislamiento.

El mismo día que Dybala comunicó el caso positivo de coronavirus, el Ministerio de Salud y la Justicia de Córdoba activaron un protocolo para ir a buscar a los familiares al complejo Alto Villasol / Gama y trasladarlos de inmediato al hospital Rawson.

Según El Destape, actualmente la familia está realizando la cuarentena obligatoria en su domicilio, pero temen que sean portadores de coronavirus y que por desobedecer las órdenes gubernamentales hayan generado un contagio masivo. Fueron imputados por el fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria.