Eber Solís: “La oposición nunca acompañó las medidas que benefician al pueblo”

Compartir

Linkedin Print

El vicegobernador Formosa, Eber Wilson Solís habló sobre la situación política de la provincia, además destacó el “acertado manejo de la pandemia” y calificó de “lamentable” el papel de la oposición.

“Formosa no es igual al resto del país por una situación política y una cuestión de administración financiera, ya que tiene las cuentas claras. Sin embargo, hay otros distritos como la Capital Federal que no pueden decir lo mismo”, manifestó.

Siguiendo esa línea de comparación, subrayó que “en el inicio del ciclo lectivo 2021, el gobernador Gildo Insfrán inauguró cuatro nuevas instituciones escolares. No creo que haya otra provincia donde suceda esto y menos aún que exista una gestión con 1390 obras educativas concretadas”, haciendo notar que “a los formoseños nos parece algo normal, pero lastimosamente para otros argentinos no lo es”.

En ese sentido, aseveró que el gobernador Insfrán es un dirigente político de gran envergadura que “ha sido responsable de que se haya logrado la unidad a nivel nacional, que hoy Alberto Fernández sea presidente y que exista un Gobierno nacional y popular”.

“Cuando nadie se animaba a hablar y a plantarse contra las medidas políticas, económicas y sociales que llevaba adelante Mauricio Macri, un Gobierno excluyente que dejó a millones de argentinos en la calle, el Gobernador de Formosa siempre se paró sin temor en la verdad del frente”, remarcó.

Pandemia

A su vez, al hacer referencia a la pandemia del COVID-19, puso de resalto que la situación sanitaria y epidemiológica en la provincia es distinta, por presentar los índices más bajos de contagios y fallecimientos.

En cuanto al trabajo en este contexto, subrayó que se trata de “un gran esfuerzo que viene realizando el pueblo acompañado del Gobierno”, destacando que “el Gobernador lleva más de 350 días consecutivos de reuniones estratégicas a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19”.

Desde allí, acentuó, se fueron tomando todas las medidas epidemiológicas y sanitarias para obtener los resultados que hoy presenta la provincia, con un estatus que diferencia a Formosa de los demás distritos del país.

“Si hay algunos sectores de la comunidad que a lo mejor no están de acuerdo con las medidas que se toman, lo primero que hay que entender es que estamos en una pandemia”, enfatizó el vicegobernador Solís, marcando que el coronavirus “sorprendió al mundo” y “no se sabe cuándo va terminar, ni qué consecuencias va dejar”, por lo que “todas las medidas que se van tomando se hacen en este contexto”.

Recalcó que el resultado del manejo de la pandemia en Formosa “está a la vista de todos, con criterio sanitario, científico y epidemiológico”, evidenciando que “las medidas que se han tomado han sido las correctas”, ya que “tenemos la menor cantidad de fallecidos y el menor índice de contagios; es una realidad que otros lugares no lo pueden contar”.

Bien común

Con respecto a los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), sostuvo que desde el primer día de pandemia en la provincia hasta la actualidad, más de 27 mil personas hicieron cuarentena en los lugares designados. Y realzó que “ellos entendieron que ante todo está el bien común, la vida y la salud de todos los formoseños”.

En cuanto al accionar de la oposición, el doctor Solís fue categórico al aseverar que “nunca acompañó las medidas que benefician al pueblo”, reprobando que “siempre han estado en contra de absolutamente todo”.

A modo de ejemplo recordó “cuando quisieron erosionar la importancia de la vacuna Sputnik V, hasta decían que era veneno y hoy pasa que todos ellos quieren vacunarse”.

“La oposición nunca estuvo a la altura de las circunstancias de defender y entender al pueblo –reprochó-. No obstante, sí lo hicieron cuando defendieron a ese sector económico y financiero de las cien familias más ricas de nuestro país”.

Lamentó que los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio dejaron consecuencias económicas, sociales y políticas a lo largo y ancho de la Argentina, criticando que “produjeron un endeudamiento feroz como nunca sucedió en la Argentina, con una fuga de capitales que permitió a que se destruya la macroeconomía en el país. Aumentaron brutalmente los índices de pobreza y dejaron en la marginalidad a millones de argentinos”.

Además, en cuanto a lo político, “rompieron ese vínculo que tiene que existir entre la dirigencia y el pueblo porque llegaron mintiendo y se fueron mintiendo”.

“¿Qué hicieron durante los cuatro años del Gobierno de Macri? ¿Qué obra trajeron para beneficiar la calidad de vida de algún formoseño?”, indagó.

En total contraste, valoró que en Formosa “tenemos un Gobernador como el doctor Insfrán que siempre se opuso a las medidas económicas de Cambiemos que los dirigentes de la oposición provincial llevaban adelante y ha defendido al pueblo formoseño”.

Fuerte trabajo

Asimismo, el vicegobernador Solís destacó que el Gobierno de Formosa ha venido trabajando sin pausas a pesar del contexto de pandemia actual, resaltando que “el año pasado se han inaugurado 15 establecimientos educativos” y “una cifra superior de 77 mil alumnos asistieron a más de 1047 instituciones”.

A la vez, indicó que “la provincia ha sufrido una de las peores sequías y se ha trabajado en generar las obras hídricas necesarias para el abastecimiento de la población, cubriendo las necesidades básicas y beneficiando a la producción de miles de productores de la provincia”.

“Formosa no se ha detenido porque hay un Estado presente”, realzó, expresando que “todos los formoseños tenemos que sentirnos orgullosos de la provincia que tenemos, porque es gracias al esfuerzo del pueblo en su conjunto y la permanencia de un proyecto que trabaja para la gente”.

Para finalizar, diferenció que “mientras la oposición en Formosa se preocupa para conseguir un resultado electoral, el gobernador Insfrán trabaja desde el primer día para poder tener un resultado sanitario que salve vidas y asegure la salud de los formoseños”.

Compartir

Linkedin Print