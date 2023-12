Edgardo Hoyos advirtió por fuertes subas de precios en materiales de construcción

El presidente de la Cámara de la Construcción de Formosa, Edgardo Hoyos, afirmó que “hay una incertidumbre muy grande” en el sector luego de las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno nacional.

En este sentido, manifestó que “después de estas últimas medidas económicas que se dieron a conocer, al llevar el dólar oficial a un poco más del doble de lo que estaba, todos los insumos que se manejan con ese tipo de cambio subieron en relación a la cotización, es decir en el orden del 110%”.

Mencionó a “todo lo que sea hierros, metalúrgica, PVC y otros materiales” que se utilizan en la construcción.

A modo de ejemplo, mencionó que “el cemento de la empresa Loma Negra tuvo el lunes una suba del 23%, pero ahora con las nuevas medidas dijeron que nuevamente retocarían los precios”.

Y agregó que en general “todo ha subido enormemente”, así que “los que se dedican a vender materiales de construcción están muy preocupados porque no se sabe a quién se le va a vender con esos precios”.

“No hay definiciones precisas del ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo) porque primero se dijo que la obra pública no se iba a hacer más, pero después agregó que van a seguir las que se iniciaron. Pero en dentro de éstas, no seguirían algunas que no se consideran esenciales”.

De manera que en el sector “estamos con una incertidumbre muy grande y una desazón porque estas son noticias que desarman a las pymes y a las constructoras”, ya que “en las provincias del NOA, el NEA y el sur, que son las más chicas del país, la obra pública representa “el 80, 85% de la actividad y es el mayor sustento”.

“Estamos preocupadísimos, esperando que haya nuevas definiciones, porque tampoco sabemos si desde el Gobierno nacional van a pagar las deudas que tiene con las 1400 empresas asociadas en la Cámara, como tampoco qué van a hacer con las firmas que han tenido que afrontar su sellado de contrato y gastos de licitaciones, ahora van a quedar en la nada”.

Para finalizar, advirtió que “lo más lamentable es la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo. En estas provincias más chicas, la obra privada no tiene capacidad para absorber a esa cantidad de fuentes de trabajo que quedaría ahora libre al no haber obra pública”.