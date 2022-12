Edición 2022-2024: tres obras formoseñas integran INT Presenta

Tres obras formoseñas fueron elegidas para formar parte del Catálogo de Espectáculos Programa INT PRESENTA que integrarán la edición 2022-2024.

Se trata de “El fortín de los caranchos” (Elenco concertado), “Erase una vez…el lobizón” (Los de al lado) y “75 puñaladas” (Los Miastocos), que se encuentran dentro de las 170 piezas seleccionadas.

El Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro promociona con este catálogo la circulación de espectáculos del teatro nacional con el fin de generar acceso a los bienes culturales, acercar la actividad teatral a las comunidades, fortalecer los diversos festivales teatrales de gestión pública y privada, y asistir con programación teatral de calidad a gobiernos municipales y provinciales.

Además, se utiliza para la realización de las políticas de promoción y circulación teatral que fija el Instituto Nacional del Teatro a través del Programa INT Presenta.

El catálogo es puesto a disposición de los organismos gubernamentales y no gubernamentales del país (en materia de cultura y de las artes escénicas en particular) como provincias, municipios, universidades, ONG, embajadas, consulados, centros culturales internacionales, etc., y de los programadores de los distintos festivales nacionales e internacionales de teatro con los cuales el Instituto Nacional del Teatro podrá realizar convenios de cogestión para la presentación del elenco.

En caso de que el espectáculo sea convocado, el Instituto Nacional del Teatro hará el pago de honorarios para realizar la/s función/es y cubrirá los costos de traslado y seguros dentro del país. Los gastos de alojamiento, comidas, espacio para realizar la función y la logística para la presentación, serán cubiertos por el organismo cogestor.

Relacionado