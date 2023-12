Eduardo Menem respaldó la elección de su hijo Martín

El exsenador habló sobre el cargo que podría ocupar su hijo en el próximo gobierno; además, la relación con Javier Milei de cara al 10 de diciembre.

Martín Menem fue elegido por el presidente Javier Milei para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Sobrino del expresidente y exgobernador de La Rioja, Carlos Saúl, encabezará una Cámara baja en donde los libertarios tendrán que negociar cada uno de los votos. “Va a un lugar difícil, con una Cámara muy fragmentada, pero si se trata de buscar consensos, es la persona indicada”, aseguró su padre, Eduardo Menem.

El también ex Senador habló sobre el rol que ocupará su hijo y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta: “El país tiene una situación política muy complicada por el fracaso que resultó el kirchnerismo, que dejó al país al borde de un abismo”. “Va a tratar de buscar los consensos que necesita el Gobierno para sacar el país adelante”, determinó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Al mismo tiempo, destacó la carrera política de su hijo y su esfuerzo por la campaña dentro de La Libertad Avanza (LLA). “(Martín) Está desde que Milei empezó en la política. Compartía esas ideas e hizo una gran campaña en la provincia, luchando para que pueda ganar en la presidencia”, contó. “Es un luchador, un buscador de confianza y acuerdos”, ratificó.

También recordó que Martín fue quien le presentó a su abuelo al presidente electo. “Milei le dijo que quería conocerlo y Martín lo llevó. En la charla -de más de dos horas-, Milei le dijo que consideraba a su gobierno uno de los mejores”, reveló, antes de hacer referencia a una anécdota que contó su sobrina, Zulema Menem: “Cuando lo conoció, mi hermano dijo que era interesante escucharlo y que podía llegar a la presidencia’”.

Por su parte, el riojano reveló sus expectativas para el gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

“Tiene condiciones; es un hombre culto, estudioso, que se destaca en conocimientos económicos. En él vi a un luchador que no le teme a los riesgos, una cualidad que se está necesitando en este momento que vive el país”, expresó. “El desafío de lograr estabilizar al país va a ser muy difícil”, agregó.

Además, comparó la situación del presidente electo al asumir el cargo con la de su hermano en ese entonces: “Carlos arrancó joven la política en La Rioja, a el se le hizo más fácil. Pero Milei no está solo, está rodeado por gente capacitada que va a colaborar en la gestión de gobierno”.

“Una de las virtudes que tiene es la de elegir buenos colaboradores”, agregó.

“El kirchnerismo le hizo mucho mal al peronismo, le cambió la cara, la historia, la doctrina, hasta el nombre”, expresó. “Usaron el peronismo para el poder, pero después se alejaron completamente”, dijo, haciendo referencia al actual gobierno oficialista.

“Tengo esperanzas de que estemos todos bien, porque peor ya no podemos estar”, finalizó.