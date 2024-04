«El aumento en la tarifa eléctrica es establecido desde Nación», explicaron

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA, explicó sobre el aumento del costo de energía a nivel nacional y mostró preocupación por la situación económica del país.

En principio mencionó que el incremento en las tarifas sucede en toda la República Argentina, no solamente en Formosa.

“Estos aumentos fueron establecidos desde la Secretaría de Energía de la Nación, que depende de este nuevo Gobierno de Javier Milei”, sostuvo y consideró que las medidas “vienen a impactar fuertemente en los hogares de todos los formoseños y de todos los habitantes de la Argentina, en general”.

En este sentido, indicó que “según la Resolución N° 7, se estipuló un 300% de aumento, que ya fue hecho realidad”, destacando que “la nueva factura emitida desde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), viene con el nuevo precio, o sea que el costo que paga REFSA se triplicó”.

Expuso que “esto no es una cuestión fácil de explicar a los vecinos que van a pagar tres veces más su factura”, pero, lamentó que “esa es la intención que hay desde la Secretaría de Energía de la Nación”. Por ello, el ingeniero participa de distintos conversatorios barriales para poner en contexto a la comunidad.

Villalba comentó que, desde la empresa, “diariamente tenemos charlas con distintas distribuidoras de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, que tienen este mismo problema y también están tratando de explicar a sus clientes que de una factura a otra, hay un salto muy grande”.

E insistió en que la responsabilidad es de Nación, remarcando que “son aumentos desmedidos”, explicando que “si bien sabemos que hay que acomodar tarifas, se puede hacer en forma gradual y no de un 300% que afecte y duramente a nuestra familia”.

Combustibles

Además del incremento en las tarifas eléctricas, el ingeniero se refirió al aumento del combustible fijado para el próximo 1° de abril, “que ya se anunció en todas las estaciones de servicio”.

“Los primeros 100 días de este Gobierno Nacional, este combustible, que es un tipo de energía, fue aumentado, llegando a aproximadamente un 195%”, aseveró.

Y por eso manifestó que “la gente tratar tiene que entender que hay responsables a nivel Nación y que son los causantes de este tipo de inconvenientes y de los próximos que vamos a tener, no solamente en Formosa, sino en toda la República”.