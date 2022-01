El autotest funciona con muestra de saliva o hisopado nasal y en 15 minutos indicará el resultado

Compartir

Los test de autoevaluación aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para detectar coronavirus funcionan a base de una muestra de saliva o hisopado nasal, estarán asociados al número de documento de identidad de cada usuario y la información se compilará en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), informaron hoy voceros de las cámaras farmacéuticas y el Ministerio de Salud de la Nación.

La aprobación de los autotesteos Panbio COVID-19 Antigen Self-Test; SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, se dio ayer en el marco de una jornada en la que los casos de coronavirus a nivel nacional alcanzaron los 95.159, y hoy los infectados llegaron a 109.608.

Desde el Ministerio de Salud dijeron a Télam que aún están trabajando en la reglamentación para su uso mientras fuentes de la Asociación de Propietarios de Farmacias de Argentina (Asofar) dijeron estiman que las 13.000 farmacias del país podrán acceder a los autotest «en unos 20 a 30 días».

Se trata de dispositivos producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, que podrán conseguirse en las farmacias, funcionan a partir de la toma de una nuestra de saliva o hisopado nasal, y que incluyen un kit completo con el que «se obtendrá un resultado a los quince minutos, aproximadamente».

La guía de referencia que acompañará al Autotest Nasal de antígeno de SARS-CoV-2, de uno de los laboratorios, explica en sus instrucciones de uso que para realizar la prueba debe hacerse «un barrido» con el hisopo en ambas fosas nasales y «girar 4 veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente».

Una vez tomada la muestra, se debe introducir el hisopo en el tubo que contiene el reactivo del kit y se deberá esperar al menos quince minutos para lograr el resultado.

Según miembros de distintas asociaciones farmacéuticas, estos dispositivos oscilarán entre los dos mil y tres mil pesos por cada kit.

Norberto Mañas, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de Argentina (Asofar), explicó a Télam que el procedimiento de carga de datos de las farmacias será a través de «un sistema de validación interno que cada farmacia posee y que ya funciona en otros ámbitos, por ejemplo, en PAMI», aseguró.

No saben aún si los datos ingresados al sistema serán subidos directamente al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) o si de eso se encargará el Ministerio de Salud.

Luego explicó que una vez realizada la venta se cargarán los datos (nombre, DNI, teléfono) de quien adquiere el test.

La persona deberá avisar en 24 horas los resultados del testeo: «nos comunicamos con la persona, si no hay respuesta desde el sistema avisamos que no se informó el resultado, ahí ya sale del ámbito de la farmacia y se encargan desde Salud» directamente.

«Según lo que nos comunicaron, entre los próximos 10 a 15 días vamos a empezar a recibir desde los laboratorios los testeos», agregó Mañas, quien espera que dentro de los próximos 20 a 30 días todas las farmacias tengan disponibilidad de los testeos, que serán de venta libre.

«Lo que hizo la Anmat fue aprobar los cuatro autotest, falta la resolución del Ministerio de Salud con la reglamentación para la venta», dijo.

Mañas explicó que serán encargados de traer los autotest cuatro laboratorios: «uno va a ser solamente por saliva y otros van a ser dobles: vía saliva y fosas nasales», además, explicó que este sistema de autotesteo no reemplazará los estudios privados o estatales, sino que es un sistema que «viene a sumar».

