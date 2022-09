El Banco Central superó por primera vez los US$ 3.000 millones en compras en un mes

Compartir

Se mantiene estable la tendencia positiva para el BCRA, que desde la puesta en marcha de una cotización especial para la exportación de soja acumula divisas de forma constante desde el 6 de septiembre.

El Banco Central (BCRA) superó este jueves los US$ 3.000 millones en compras en el mercado cambiario por primera vez en un período de un mes desde que se tiene registro de este tipo de operaciones, impulsado por la extraordinaria liquidación del complejo sojero.

Puntualmente, la autoridad monetaria cerró su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 340 millones y acumula más de US$ 3.100 millones en lo que va del mes, de la mano de las liquidaciones en el mercado mayorista con el Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como «dólar soja», que estará vigente hasta el 30 de septiembre.

El anterior récord de intervención del BCRA para un mes se dio en diciembre de 2011, cuando se compraron US$ 2.493 millones.

Desde su implementación, el pasado 5 de septiembre, los contratos de venta de soja y derivados en el mercado de granos con la cotización a $200 por dólar implicaron liquidaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por más de US$ 5.000 millones.

Si se mantuviera esta tendencia en los días que restan del mes y el BCRA continuara sumando a las reservas cerca del 60% de esa liquidación, podría comprar unos US$ 1.200 millones hasta el último día de septiembre.

Si ese fuera el caso, el BCRA acumularía poco menos de US$ 4.500 millones en el mes, un 50% más que el récord vigente.

Esta jueves por la mañana, el Ministerio de Economía informó en el Boletín Oficial sobre la emisión de una letra intransferible en dólares para entregar al BCRA, a los efectos de compensar en su balance la diferencia entre la cotización oficial del dólar (que hoy cerró en $ 145,16) y los $200 establecidos para el «dólar soja».

La medida implica la emisión de una letra a diez años de plazo «por hasta un monto tal que cubra la diferencia patrimonial por las operaciones» del programa que vence a fines de septiembre y que devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período, aplicada sobre el monto de capital colocado.

Expectativas superadas

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, confirmó hoy que el Programa terminará el 30 de septiembre próximo, tal como está previsto, y aseguró que el resultado supera las expectativas del Gobierno.

«La medida -en referencia al dólar soja- termina el 30 de septiembre, eso está definido», remarcó Bahillo en declaraciones a radio Cadena 3, para agregar que el «saldo es positivo» puesto que «la expectativa era de US$ 5.000 millones y ya superamos ese monto».

También señaló que tienen «reuniones diarias con el equipo de Economía», con quienes están «pensando alternativas» porque «la mejora de la competitividad del sector primario y las economías regionales está en nuestra agenda».

El funcionario remarcó también la participación de productores medianos en el Programa, y explicó que «los CUIT que ingresaron al programa son 7.500, de los cuales 4.000 corresponden a personas físicas», que son las que no tienen restricciones para la compra de divisas.

«La cantidad, el volumen de soja es importante, pero más importante es la cantidad de personas que ingresaron al programa», insistió Bahillo.

«Nuestro productor recibe ingresos por este programa, se da vuelta, e invierte en la próxima campaña, en alguna herramienta, en alguna tecnología, en ampliar la superficie sembrada; tienen una cultura del trabajo para resaltar», enfatizó.

Aclaró que «más allá de la pretensión legítima de cualquiera de preservarse en moneda extranjera, la cultura del productor tiene más con producir que con el uso de otras herramientas financieras».

Los productores de soja acumulan una comercialización de 11.724.039 toneladas desde que entró en vigencia el Programa, según cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Dólar financiero

El dólar financiero anotó su segunda suba consecutiva luego de que el Banco Central dispusiera que las empresas agroexportadoras que vendieron dólar soja no puedan acceder al mercado de cambios oficial, ni a la Bolsa para comprar MEP o CCL.

El dólar financiero voló y superó los $312 este jueves 21 de septiembre, luego de que el Banco Central dispusiera que las empresas agroexportadoras que vendieron dólar soja no puedan acceder al mercado de cambios oficial, ni a la Bolsa para comprar MEP o CCL.

En ese marco, el dólar Contado con Liquidación (CCL)-operado con el Global 2030- subió un 2% a $312,16, nuevo máximo en casi dos meses. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó así el 115%. A su vez, el dólar MEP -valuado con el Global 2030- aumentó 0,7% a $302,19. Así, el spread con el oficial llegó al 108%.

En el mercado informal, en cambio, el dólar blue cayó $2 a $285, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En tanto, la brecha con el dólar oficial se ubicó a 96,3%.

