El baterista Charlie Watts no participará en la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos

El músico, que acaba de cumplir 80 años, va a perderse un tour por primera vez desde que se unió a la banda en 1963. Su estado de salud es bueno, aunque no se ha precisado cuál fue el problema que obligó a la cirugía. Ya tiene reemplazo.

El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, se ha visto obligado a retirarse de la gira de la banda por Estados Unidos después de ser sometido a una operación de emergencia.

La estrella, de 80 años, se sometió a una “operación exitosa” en Londres después de que un chequeo de rutina le encuentren un problema.

Pero, siguiendo el consejo de los médicos, Watts anunció que no participará de los shows de la banda para “descansar y recuperarse”. Va a ser la primera vez que se pierde una gira desde 1963.

La banda va a continuar con la gira con el reemplazo de Steve Jordan, un baterista amigo de Keith Richard el cual dijo: “va a ser un honor reemplazar a Watts mientras se recupera de su operación”.

Si bien la operación fue un éxito, Watts tiene varias semanas de recuperación, y no hay esperanzas de que Watts pueda llegar a los ensayos para la gira llamada “No Filter” (Sin Filtro) que tiene 13 fechas y comenzará en septiembre.

Un portavoz de la banda describió la situación como “decepcionante”, pero admitió que “también es justo decir que nadie lo vio venir”.

Según The Sun, la banda espera tenerlo de regreso para las celebraciones del 60 aniversario en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

“Después de toda la angustia causada por los retrasos de la gira debido al COVID-19, realmente no quiero que muchos de los fanáticos de los Stones en los Estados Unidos que han estado guardando las entradas tengan otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”, señaló Watts.

Steve Jordan, el cual aceptó, dijo: “Es un absoluto honor y un privilegio ser el reemplazante de Charlie y estoy ansioso por ensayar con Mick (Jagger), Keith (Richards) y Ronnie (Wood).”

“Nadie estará más feliz que yo al ceder mi asiento en la batería tan pronto como Charlie me diga que está listo para irse”.

Steve Jordan, ha sido un amigo de la banda desde hace ya mucho tiempo, habiendo trabajado con Keith Richards desde 1988 en su segunda banda X-Pensive Winos. Se conocieron mientras tocaban para una banda en el documental de Chuck Berry, en 1986.

La banda había anunciado el relanzamiento de la gira, cancelada por la pandemia, el mes pasado con la primera presentación en St. Louis el 26 de septiembre.“Estoy muy emocionado de volver al escenario nuevamente y quiero agradecer a todos por su paciencia”, dijo el líder Mick Jagger, de 78 años, en un comunicado.

“¡Nos vemos pronto!”

Keith Richards, de 77 años, agregó: “¡Estamos de vuelta en la carretera! ¡Te veo allí!’

La noche de apertura será en The Dome at America’s Center y es seguida por distintos puntos de EEUU que han sido re programados como Charlotte, Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta, Detroit y Austin.

La banda también ha agregado tres nuevas fechas, incluido el Festival de Jazz de Nueva Orleans and Heritage Festival.

El próximo 13 de octubre, va a ser la primera vez que los Stones se presentan en “The Heritage Festival”, seguido por otra fecha en Los Ángeles, y una ultima en Las Vegas.

Watts agregó anoche: “Estoy trabajando duro para recuperarme completamente, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”.

El músico Peter Frampton, tras enterarse de la noticia, envió sus mejores deseos al baterista. “Enviando todo el amor y la fuerza a #CharlieWatts. Se está recuperando de una cirugía de emergencia, pero está bien. No tocará en la próxima gira de los Stones”.

La cantante Sheryl Crow, quien ha actuado en vivo con los Stones varias veces, dijo: “¡Rezando por una pronta recuperación para Charlie!”

“¡No puedo pensar en nadie más que pueda llenar los zapatos de Charlie Watts! Steve Jordan es un verdadero rockero y uno de los mejores bateristas de todos los tiempos”.

Los Rolling Stones se formaron en Londres en 1962 por Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones junto con el bajista Bill Wyman. Watts se unió al grupo al año siguiente.

La formación principal de Jagger, Richards y Watts se ha mantenido igual desde entonces, aunque Wyman dejó la banda en 1993 después de cansarse de las giras.

El guitarrista Ronnie Wood se unió al grupo en 1975 después de que Mick Taylor, quien había sido contratado para reemplazar a Brian Jones poco antes de su muerte, renunció.

Con su cultura británica, la banda fue una de las primeras que ‘invadió’ EE.UU en la década del 60, compitiendo solamente con Los Beatles con ocho álbumes consecutivos en el primer puesto hasta 1971.

Los Stones han vendido más de 200 millones de discos, con éxitos que incluyen I Can’t Get No Satisfaction, Street Fighting Man y You Can’t Always Get What You Want.

En los últimos años han montado algunas de las giras más taquilleras de la historia, con su gira A Bigger Bang que recaudó más de 500 millones de dólares entre 2005 y 2007.

Su gira en curso No Filter comenzó en 2017, abarca 60 shows en cuatro etapas de los EEUU y Europa. Su último lanzamiento, Blue & Lonesome, una serie de versiones basadas en el blues, salió en 2016.

En una entrevista reciente, Ronnie Wood reveló que la banda ha estado trabajando en un nuevo álbum que podría lanzarse el próximo año para coincidir con su 60 aniversario.

