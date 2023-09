El BCRA compró US$ 68millones y ya suma 21 jornadas consecutivas con saldo positivo

El saldo de la rueda se da en el marco del restablecimiento del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, que tiene como particularidad que en lugar de fijar un tipo de cambio diferencial ,el estímulo está en que los exportadores tendrán libre disponibilidad sobre 25% de las divisas que liquiden.

El Banco Central compró US$ 68 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que anotó 21 jornadas consecutivas con resultado positivo.

El saldo de la rueda se da en el marco del restablecimiento del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, que tiene como particularidad que en lugar de fijar un tipo de cambio diferencial, el estímulo está en que los exportadores tendrán libre disponibilidad sobre 25% de las divisas que liquiden.

“En lo que va de septiembre acumula compras por unos US$ 315 millones”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio,

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró hoy a $366,73 promedio, con un aumento marginal de un centavo respecto de la víspera. Por su parte, el denominado dólar «blue» o informal avanzó $13 pesos, en $730 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó sin variaciones respecto al cierre previo, en un promedio de $349,95

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2%, a $737,35; mientras que el MEP sube 0,9%, a $682,56, en el tramo final de la rueda.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,78, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,11.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 383 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 63 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 418 millones.

